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【Amazonで割引中】サムスン タブレット「Galaxy Tab S12+」をチェック！

サムスンのタブレット「Galaxy Tab S12+」がAmazonで割引対象。参考価格227,480円から8％オフの208,882円で販売中。

Androidタブレットとして初めてAdobe Photoshopに対応。画像の編集はもちろん、画面に直接ペンで描き込んだり、クイックツールを使ったりできる。サムスンの「Galaxy Tab S12+」は、12.6型の有機ELディスプレーを備えた薄型モデル。Photoshopアプリは「Galaxy Picks」フォルダーにあらかじめインストールされており、プレミアムモバイル版を4ヵ月間無料で利用できる特典も付いている。

①Photoshopで細かな編集、生成AIにも対応

Photoshopはタブレットの画面に最適化されたレイアウトを採用。広いキャンバスで細かな画像編集ができ、高解像度画像の編集やデジタルアートの制作、デザインの微調整にも対応する。さらに、プレミアムモバイル版の無料利用期間中は、毎月100の生成クレジットが提供される。

②12.6型有機ELと薄型ボディーに防水性能

12.6型のDynamic AMOLED 2X有機ELディスプレーを搭載。解像度は2800×1752ドットで、最大120Hz表示に対応する。本体は厚さ約5.3mm、重さ約553g。強化アーマーアルミニウムを採用し、IP68の防塵・防水性能も備える。

③AIが長いノートを要約、原文との比較も可能

Samsung Notesの「ノートアシスト」は、長いノートをAIで要約する機能。元の文章と要約を並べて確認でき、要約の長さは「標準」と「詳細」から選択できる。作成した要約はコピーや置き換え、ノートへの追加が可能。Google AI Proの6ヵ月間無料トライアルも用意されている。