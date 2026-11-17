Amazonセール情報大紹介！ 第2472回
Photoshopを約553gで持ち歩く！ Sペン付き「Galaxy Tab S12+」が約1万8600円引き
2026年11月17日 07時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】サムスン タブレット「Galaxy Tab S12+」をチェック！
サムスンのタブレット「Galaxy Tab S12+」がAmazonで割引対象。参考価格227,480円から8％オフの208,882円で販売中。
Androidタブレットとして初めてAdobe Photoshopに対応。画像の編集はもちろん、画面に直接ペンで描き込んだり、クイックツールを使ったりできる。サムスンの「Galaxy Tab S12+」は、12.6型の有機ELディスプレーを備えた薄型モデル。Photoshopアプリは「Galaxy Picks」フォルダーにあらかじめインストールされており、プレミアムモバイル版を4ヵ月間無料で利用できる特典も付いている。
①Photoshopで細かな編集、生成AIにも対応
Photoshopはタブレットの画面に最適化されたレイアウトを採用。広いキャンバスで細かな画像編集ができ、高解像度画像の編集やデジタルアートの制作、デザインの微調整にも対応する。さらに、プレミアムモバイル版の無料利用期間中は、毎月100の生成クレジットが提供される。
②12.6型有機ELと薄型ボディーに防水性能
12.6型のDynamic AMOLED 2X有機ELディスプレーを搭載。解像度は2800×1752ドットで、最大120Hz表示に対応する。本体は厚さ約5.3mm、重さ約553g。強化アーマーアルミニウムを採用し、IP68の防塵・防水性能も備える。
③AIが長いノートを要約、原文との比較も可能
Samsung Notesの「ノートアシスト」は、長いノートをAIで要約する機能。元の文章と要約を並べて確認でき、要約の長さは「標準」と「詳細」から選択できる。作成した要約はコピーや置き換え、ノートへの追加が可能。Google AI Proの6ヵ月間無料トライアルも用意されている。
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