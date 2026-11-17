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【Amazonタイムセール】コールマン 封筒型寝袋「パフォーマーIII C10」をチェック！

コールマンの封筒型寝袋「パフォーマーIII C10」がAmazonでタイムセール対象。参考価格4,950円から32％オフの3,346円で販売中。

キャンプで使うのはもちろん、急な来客時の寝具や防災用にも。ファスナーを全開にすれば掛け布団のように使え、同じモデルを2つつなげれば親子で一緒に眠れる。コールマンの「パフォーマーIII C10」は、そんな使い方ができる封筒型寝袋だ。キャンプ用に買ったつもりが、家でも出番がありそうな一品だ。

①洗濯機で丸洗い、家庭で手入れできる寝袋

家庭用の洗濯機で丸洗いできるのが特徴。表地、裏地、中綿にはポリエステルを使用している。キャンプや車中泊に加え、サマースクールやイベントなど、さまざまな場面で使用可能。急な来客時の寝具としても使えるため、アウトドアだけでなく自宅でも活用できる。

②幅80cmの封筒型、快適温度は10℃以上

1人用の封筒型で、使用時のサイズは約80×190cm。幅80cmのゆったりした作りで、ファスナーをすべて開けば1枚の掛け布団のようにも使える。同じモデル同士をファスナーで連結でき、子どもと離れず一緒に眠れる。

③収納時のずれを防ぎ、ファスナーの噛み込みも防止

収納時のずれを防いで巻きやすくする「ロールコントロール」と、ファスナーの噛み込みを防ぐ「ジッププロー」を搭載。収納時は約直径20×40cm、重量は約1.1kg。持ち運びに使える収納ケースも付属する。