ロック、テリーらを操作して、アーケードやチュートリアルを体験可能！

SNKは9月30日より、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』（以下、餓狼伝説 CotW）の体験版『餓狼伝説 City of the Wolves Demo Ver.』を、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）にて順次無料配信すると発表。

※Nintendo Switch(TM) 2版は、2026年10月下旬の配信を予定しています。

▼デモトレーラー

日本語ボイス：https://youtu.be/eq8LcxKg9no

英語ボイス：https://youtu.be/9jXLEJPPt7Q

本体験版では、「ロック・ハワード」「テリー・ボガード」「双葉 ほたる」「プリチャ」「ボックス・リーパー」「不知火 舞」の6キャラクターが使用可能。「アーケード」「クラシックバーサス」「トレーニング」「チュートリアル」「トライアル」など、さまざまなモードをお試しできる。

「アーケード」ではロック、テリー、ほたるを使用し、プロローグからライバル戦までを体験可能。「クラシックバーサス」「トレーニング」「トライアル」では、6キャラクターを使用可能だ。格闘ゲーム初心者も、シリーズファンも、『餓狼伝説 CotW』ならではのバトルをぜひ体験してみよう。

■充実のオフラインモードで、バトルの魅力を体験！

ストーリー演出とCPU戦を楽しめる「アーケード」をはじめ、CPUと対戦できる「クラシックバーサス」、自由に操作や連係を試せる「トレーニング」、基本操作を学べる「チュートリアル」、キャラクターごとの課題に挑戦する「トライアル」を収録。さらに、「カラーエディット」や各種設定機能も利用できる。

アーケード：ロック、テリー、ほたるを使用し、プロローグからCPU戦、ライバルデモまで、全2試合をプレイ可能

クラシックバーサス：1P対CPUまたはCPU対CPUで対戦可能。プレイヤー同士の対戦には非対応

トレーニング：6キャラクターと4ステージを使用して練習可能

チュートリアル：BEGINNER、BASIC、EXPERTの各課題をプレイ可能

トライアル：体験版で使用できる6キャラクターの各種課題に挑戦可能

カラーエディット：体験版で使用できる6キャラクターのカラーをカスタマイズ可能

■2種類の操作スタイルで、誰でも爽快なバトルを楽しめる！

ゲーム開始時に、「アーケードスタイル」と「スマートスタイル」の2種類から操作方法を選択できる。

●アーケードスタイル

伝統的な格闘ゲームの操作方法を採用。多彩な攻撃手段を使いこなしたい、格闘ゲーム経験者におすすめの操作スタイルとなる。

●スマートスタイル

ボタンひとつで必殺技やコンボを簡単に繰り出せる、格闘ゲームを初めてプレイする人にもおすすめの操作スタイル。

初回起動時にはチュートリアルからアーケードへ進む導線が用意されており、基本操作を学んだ後に実戦を体験できる。チュートリアルはスキップでき、終了後も再度プレイ可能だ。

■個性豊かな6キャラクターが登場！

本体験版では、モードに応じて以下のキャラクターを操作し、それぞれ異なるバトルスタイルを体験できる。

●ロック・ハワード

ギース・ハワードの血を引き、テリー・ボガードに育てられた若きファイター。パワーとスピードを兼ね備えたバランスの良い戦闘スタイルが特徴だ。

●テリー・ボガード

“伝説の狼”の異名を持つシリーズを代表するファイター。豪快な必殺技と高い攻撃力で、初心者から上級者まで扱いやすいキャラクターとなる。

●双葉ほたる

流麗な体術とスピーディーな連係攻撃を得意とする少女拳士。俊敏な動きと豊富なコンボで相手を翻弄する。

●プリチャ

ムエタイをベースにしたアグレッシブなファイトスタイルを持つファイター。素早い接近戦と高い機動力で相手を追い込む。

●ボックス・リーパー

変則的な動きとリーチを活かして相手を揺さぶるファイター。独自性の高い攻撃で試合の流れを作る。

●不知火 舞

不知火流忍術を駆使して華麗に舞うくノ一。素早い身のこなしと多彩な攻撃で相手を追い詰める。

■体験版専用に再構成したアーケードを収録！

製品版では全7試合で構成される「アーケード」を、体験版向けに全2試合へ再構成。ロック、テリー、ほたるの3キャラクターを使用し、プロローグ、CPU戦、専用演出を交えたライバル戦を楽しめる。

また、体験版では「プロローグ」と「ライバルデモ」が再生される。

【体験できる組みあわせ】

ロック：ほたる戦、テリーとのライバル戦

テリー：ほたる戦、ロックとのライバル戦

ほたる：ロック戦、プリチャとのライバル戦

■4つのステージで対戦・トレーニング！

「クラシックバーサス」と「トレーニング」では、以下の4ステージを使用できる。

・BAR STREET STARS

・TRAINING

・PHILANTHROPY PARK

・GEESE TOWER DARK

■キャラクターのカラーを自分好みにカスタマイズ！

「カラーエディット」では、6キャラクターのカラーを変更できる。体験版で使用できるカラーパターンは初期状態で選択できるものに限られ、アレンジコスチュームへの切り替えには対応していない。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Demo Ver.

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves Demo Ver. ）

ジャンル：対戦格闘

配信：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Nintendo Switch 2

配信日：配信中（2026年9月30日）

※Nintendo Switch 2の体験版は、10月下旬の配信を予定。

価格：無料

プレイ人数：1人（オフライン）

CERO：C（15才以上対象）

※本コンテンツは体験版となります。製品版とは一部仕様が異なるほか、体験版で作成したセーブデータを製品版に引き継ぐことはできません。

※体験版では、一部のキャラクター、ステージ、モードおよび機能が制限されています。

※体験版ではオンラインプレイをご利用いただけません。

※体験版で作成したカラーエディットデータを製品版へ引き継ぐことはできません。

※画面は開発中のものです。

※プラットフォームによって、一部仕様や表示が異なる場合があります。

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