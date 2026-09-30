ロック、テリーらを操作して、アーケードやチュートリアルを体験可能！
『餓狼伝説 City of the Wolves』の体験版を本日9月30日より順次配信！
SNKは9月30日より、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』（以下、餓狼伝説 CotW）の体験版『餓狼伝説 City of the Wolves Demo Ver.』を、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）にて順次無料配信すると発表。
※Nintendo Switch(TM) 2版は、2026年10月下旬の配信を予定しています。
▼デモトレーラー
日本語ボイス：https://youtu.be/eq8LcxKg9no
英語ボイス：https://youtu.be/9jXLEJPPt7Q
本体験版では、「ロック・ハワード」「テリー・ボガード」「双葉 ほたる」「プリチャ」「ボックス・リーパー」「不知火 舞」の6キャラクターが使用可能。「アーケード」「クラシックバーサス」「トレーニング」「チュートリアル」「トライアル」など、さまざまなモードをお試しできる。
「アーケード」ではロック、テリー、ほたるを使用し、プロローグからライバル戦までを体験可能。「クラシックバーサス」「トレーニング」「トライアル」では、6キャラクターを使用可能だ。格闘ゲーム初心者も、シリーズファンも、『餓狼伝説 CotW』ならではのバトルをぜひ体験してみよう。
■充実のオフラインモードで、バトルの魅力を体験！
ストーリー演出とCPU戦を楽しめる「アーケード」をはじめ、CPUと対戦できる「クラシックバーサス」、自由に操作や連係を試せる「トレーニング」、基本操作を学べる「チュートリアル」、キャラクターごとの課題に挑戦する「トライアル」を収録。さらに、「カラーエディット」や各種設定機能も利用できる。
アーケード：ロック、テリー、ほたるを使用し、プロローグからCPU戦、ライバルデモまで、全2試合をプレイ可能
クラシックバーサス：1P対CPUまたはCPU対CPUで対戦可能。プレイヤー同士の対戦には非対応
トレーニング：6キャラクターと4ステージを使用して練習可能
チュートリアル：BEGINNER、BASIC、EXPERTの各課題をプレイ可能
トライアル：体験版で使用できる6キャラクターの各種課題に挑戦可能
カラーエディット：体験版で使用できる6キャラクターのカラーをカスタマイズ可能
■2種類の操作スタイルで、誰でも爽快なバトルを楽しめる！
ゲーム開始時に、「アーケードスタイル」と「スマートスタイル」の2種類から操作方法を選択できる。
●アーケードスタイル
伝統的な格闘ゲームの操作方法を採用。多彩な攻撃手段を使いこなしたい、格闘ゲーム経験者におすすめの操作スタイルとなる。
●スマートスタイル
ボタンひとつで必殺技やコンボを簡単に繰り出せる、格闘ゲームを初めてプレイする人にもおすすめの操作スタイル。
初回起動時にはチュートリアルからアーケードへ進む導線が用意されており、基本操作を学んだ後に実戦を体験できる。チュートリアルはスキップでき、終了後も再度プレイ可能だ。
■個性豊かな6キャラクターが登場！
本体験版では、モードに応じて以下のキャラクターを操作し、それぞれ異なるバトルスタイルを体験できる。
●ロック・ハワード
ギース・ハワードの血を引き、テリー・ボガードに育てられた若きファイター。パワーとスピードを兼ね備えたバランスの良い戦闘スタイルが特徴だ。
●テリー・ボガード
“伝説の狼”の異名を持つシリーズを代表するファイター。豪快な必殺技と高い攻撃力で、初心者から上級者まで扱いやすいキャラクターとなる。
●双葉ほたる
流麗な体術とスピーディーな連係攻撃を得意とする少女拳士。俊敏な動きと豊富なコンボで相手を翻弄する。
●プリチャ
ムエタイをベースにしたアグレッシブなファイトスタイルを持つファイター。素早い接近戦と高い機動力で相手を追い込む。
●ボックス・リーパー
変則的な動きとリーチを活かして相手を揺さぶるファイター。独自性の高い攻撃で試合の流れを作る。
●不知火 舞
不知火流忍術を駆使して華麗に舞うくノ一。素早い身のこなしと多彩な攻撃で相手を追い詰める。
■体験版専用に再構成したアーケードを収録！
製品版では全7試合で構成される「アーケード」を、体験版向けに全2試合へ再構成。ロック、テリー、ほたるの3キャラクターを使用し、プロローグ、CPU戦、専用演出を交えたライバル戦を楽しめる。
また、体験版では「プロローグ」と「ライバルデモ」が再生される。
【体験できる組みあわせ】
ロック：ほたる戦、テリーとのライバル戦
テリー：ほたる戦、ロックとのライバル戦
ほたる：ロック戦、プリチャとのライバル戦
■4つのステージで対戦・トレーニング！
「クラシックバーサス」と「トレーニング」では、以下の4ステージを使用できる。
・BAR STREET STARS
・TRAINING
・PHILANTHROPY PARK
・GEESE TOWER DARK
■キャラクターのカラーを自分好みにカスタマイズ！
「カラーエディット」では、6キャラクターのカラーを変更できる。体験版で使用できるカラーパターンは初期状態で選択できるものに限られ、アレンジコスチュームへの切り替えには対応していない。
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves Demo Ver.
（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves Demo Ver. ）
ジャンル：対戦格闘
配信：SNK
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）／Nintendo Switch 2
配信日：配信中（2026年9月30日）
※Nintendo Switch 2の体験版は、10月下旬の配信を予定。
価格：無料
プレイ人数：1人（オフライン）
CERO：C（15才以上対象）
※本コンテンツは体験版となります。製品版とは一部仕様が異なるほか、体験版で作成したセーブデータを製品版に引き継ぐことはできません。
※体験版では、一部のキャラクター、ステージ、モードおよび機能が制限されています。
※体験版ではオンラインプレイをご利用いただけません。
※体験版で作成したカラーエディットデータを製品版へ引き継ぐことはできません。
※画面は開発中のものです。
※プラットフォームによって、一部仕様や表示が異なる場合があります。
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