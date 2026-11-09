ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月9日、Wi-Fiを通じてPlayStation 5の対応ゲームを手元で楽しめる携帯型ゲーム機「PlayStation Portal プレーヤー ミッドナイトブラック 日本語専用」を、3万9980円で12月10日に発売すると発表した。

今回の発表は「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の新モデルが登場するという内容。発売当初はPS5と接続するリモートプレイ専用機だったが、アップデートによってクラウドストリーミングでプレイできるようになり、PS Portal単体でも（PS5を持ってなくても）遊べるようになったことから、名称変更に至ったようだ。

また、発表のなかには気になる文言として、「将来的な機能への活用も見据え、新モデルでは新たに本体ストレージを追加しています。」という記述も。

この発表でユーザーからは「クラウド専用じゃなくてダウンロードして遊べるようになるのか」「実質PS5携帯機」「日本語専用ながら値段が上がってるのはストレージ実装分か」「PS Plusプレミアム加入必須なのが最大のネック」「さすがに本体だけでPS5ゲームをプレイできるスペックはないはずだが…何に使うんだ？」など、将来への期待が高まる声が寄せられていた。

「PlayStation Vita」のような携帯ゲーム機の次世代向けが作られるのではなく、既存のPS Portalを少しずつ機能拡張して、ユーザーが望む携帯ゲーム機に近づけていくこの状況。今後の発表にも期待していきたい。

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