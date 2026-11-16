Amazonセール情報大紹介！ 第2470回
生活臭の除去率が約3倍！ ブルーエアの新型空気清浄機は直径24cmの小型モデル
2026年11月16日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで予約受付中】ブルーエア 空気清浄機「Blue Signature SP1i」をチェック！
ブルーエアの新型空気清浄機「Blue Signature SP1i」がAmazonで予約受付中。価格は39,600円。
部屋のニオイは気になるけれど、大きな空気清浄機は置きたくない。そんな悩みに応えるのが、ブルーエアの新型「Blue Signature SP1i」だ。独自の脱臭技術「OdorFence」を搭載し、周囲360度から空気を取り込んで清浄。高さ35cm、重さ約2.6kgの小型ボディーながら、8畳の空気を約12分で清浄できる。コンパクトな本体に、空気清浄と生活臭対策の両方を備えているのが魅力だ。
①生活臭除去率約3倍！ 独自の脱臭技術
「HEPASilent」と「OdorFence」の両技術を搭載。7 Stepで空気中の有害物質やニオイを吸着・除去する。Blue Max 3250iとの比較試験では、生活臭除去率が約3倍、ニオイ除去率が約1.7倍となった。
②8畳を約12分で清浄、広い部屋にも対応
8畳の空気を最大風量時に約12分で清浄。適用床面積は日本電機工業会の旧基準で27畳、新基準で16畳、米国家電製品協会（AHAM）の基準では14畳となる。周囲360度から空気を取り込み、清浄した空気を送り出す仕組みだ。
③空気と人の動きを検知、アプリ操作にも対応
PM2.5やtVOCを検知するセンサーと、人の動きを捉えるモーションセンサーを搭載。「AirSense」による1日2回の自動リフレッシュ機能にも対応する。アプリからの操作が可能で、フィルター交換は最大12カ月が目安となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2469回
トピックス16型タッチ画面に買い切り版Office 2024まで！ HPのノートPCがタイムセールで17万3800円
-
第2468回
トピックスモトローラの20万円近い折りたたみスマホが16万円台！ Snapdragon 8 Elite搭載「razr 60 ultra」
-
第2467回
トピックス年貢が重いので、一揆を起こします。あの「いっき」がSwitchで復活！
-
第2466回
トピックス4Kで、最大10倍ズームで、バッテリー式。それで1万5980円？ Ringの新型屋外カメラ
-
第2465回
トピックス機動する文具って何だ!? 「超合金」のノウハウを生かしたバンダイの変形名刺ケース
-
第2464回
トピックス家の寒さの「犯人」はどこだ？ スマホに挿すだけで熱が見える20gの赤外線カメラ
-
第2463回
トピックススマホにライトがあるのに、なぜ？ Amazonで直近1か月に2000点以上売れた極小ライト
-
第2462回
トピックス会議室に行くだけなのに、荷物が多い！ コクヨの答えは「ノートPCにポーチを貼る」
-
第2461回
トピックスその指輪、実はカシオのデジタル時計です。名作「A168」を指輪サイズで再現！
-
第2460回
トピックスコーヒーを置けば保温、スマホを置けばQi2充電！ CIOの「欲張りすぎる」カップウォーマーが15％オフ
- この連載の一覧へ