生活臭の除去率が約3倍！ ブルーエアの新型空気清浄機は直径24cmの小型モデル

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【Amazonで予約受付中】ブルーエア 空気清浄機「Blue Signature SP1i」をチェック！

ブルーエアの新型空気清浄機「Blue Signature SP1i」がAmazonで予約受付中。価格は39,600円。

部屋のニオイは気になるけれど、大きな空気清浄機は置きたくない。そんな悩みに応えるのが、ブルーエアの新型「Blue Signature SP1i」だ。独自の脱臭技術「OdorFence」を搭載し、周囲360度から空気を取り込んで清浄。高さ35cm、重さ約2.6kgの小型ボディーながら、8畳の空気を約12分で清浄できる。コンパクトな本体に、空気清浄と生活臭対策の両方を備えているのが魅力だ。

①生活臭除去率約3倍！ 独自の脱臭技術

「HEPASilent」と「OdorFence」の両技術を搭載。7 Stepで空気中の有害物質やニオイを吸着・除去する。Blue Max 3250iとの比較試験では、生活臭除去率が約3倍、ニオイ除去率が約1.7倍となった。

②8畳を約12分で清浄、広い部屋にも対応

8畳の空気を最大風量時に約12分で清浄。適用床面積は日本電機工業会の旧基準で27畳、新基準で16畳、米国家電製品協会（AHAM）の基準では14畳となる。周囲360度から空気を取り込み、清浄した空気を送り出す仕組みだ。

③空気と人の動きを検知、アプリ操作にも対応

PM2.5やtVOCを検知するセンサーと、人の動きを捉えるモーションセンサーを搭載。「AirSense」による1日2回の自動リフレッシュ機能にも対応する。アプリからの操作が可能で、フィルター交換は最大12カ月が目安となる。