Amazonセール情報大紹介！ 第2469回
16型タッチ画面に買い切り版Office 2024まで！ HPのノートPCがタイムセールで17万3800円
2026年11月16日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】HP ノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格253,000円から31％オフの173,800円で販売中。
大きな画面で資料を作り、気になるところは指でタップ。マウスやタッチパッドだけに頼らず操作できるのが、HPの「OmniBook 5 16-bc」だ。16型の画面は縦に広い16：10で、Webページや文書も見やすい。Ryzen 5に16GBメモリ、512GB SSDを備え、WordやExcelなどが使える買い切り版Office 2024も付属。画面の操作性だけでなく、資料作成に必要なソフトまでそろっている。
①買い切り版Officeで追加購入も不要
Microsoft Office Home & Business 2024の買い切り版が付属。Word、Excel、PowerPointを追加購入せずに使える。買い切り版なので、Officeを使い続けるための月額料金はかからない。さらに、WPS Officeも搭載している。
②16型WUXGA画面は指での操作にも対応
16型のIPSディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。タップやスワイプに対応し、Webページも指で操作できる。資料作成やブラウジング、動画視聴にも使える画面だ。
③Ryzen 5と16GBメモリ、充実の入力機能
Ryzen 5 8540Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載。日本語配列のキーボードにはテンキーとバックライト、Copilotキーを装備する。顔認証センサーも備え、最大12.5時間のバッテリー駆動に対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8540U
【メモリ】16GB LPDDR5-6400
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS、タッチ対応、60Hz
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2468回
トピックスモトローラの20万円近い折りたたみスマホが16万円台！ Snapdragon 8 Elite搭載「razr 60 ultra」
-
第2467回
トピックス年貢が重いので、一揆を起こします。あの「いっき」がSwitchで復活！
-
第2466回
トピックス4Kで、最大10倍ズームで、バッテリー式。それで1万5980円？ Ringの新型屋外カメラ
-
第2465回
トピックス機動する文具って何だ!? 「超合金」のノウハウを生かしたバンダイの変形名刺ケース
-
第2464回
トピックス家の寒さの「犯人」はどこだ？ スマホに挿すだけで熱が見える20gの赤外線カメラ
-
第2463回
トピックススマホにライトがあるのに、なぜ？ Amazonで直近1か月に2000点以上売れた極小ライト
-
第2462回
トピックス会議室に行くだけなのに、荷物が多い！ コクヨの答えは「ノートPCにポーチを貼る」
-
第2461回
トピックスその指輪、実はカシオのデジタル時計です。名作「A168」を指輪サイズで再現！
-
第2460回
トピックスコーヒーを置けば保温、スマホを置けばQi2充電！ CIOの「欲張りすぎる」カップウォーマーが15％オフ
-
第2459回
トピックス20万円は出せない。でも16万円台なら？ 16型有機ELのASUS「Vivobook S 16」がスマイルSALEで4万円引き
- この連載の一覧へ