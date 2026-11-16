16型タッチ画面に買い切り版Office 2024まで！ HPのノートPCがタイムセールで17万3800円

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【Amazonタイムセール】HP ノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-bc（BF8J3PA-AACD）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格253,000円から31％オフの173,800円で販売中。

大きな画面で資料を作り、気になるところは指でタップ。マウスやタッチパッドだけに頼らず操作できるのが、HPの「OmniBook 5 16-bc」だ。16型の画面は縦に広い16：10で、Webページや文書も見やすい。Ryzen 5に16GBメモリ、512GB SSDを備え、WordやExcelなどが使える買い切り版Office 2024も付属。画面の操作性だけでなく、資料作成に必要なソフトまでそろっている。

①買い切り版Officeで追加購入も不要

Microsoft Office Home & Business 2024の買い切り版が付属。Word、Excel、PowerPointを追加購入せずに使える。買い切り版なので、Officeを使い続けるための月額料金はかからない。さらに、WPS Officeも搭載している。

②16型WUXGA画面は指での操作にも対応

16型のIPSディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。タップやスワイプに対応し、Webページも指で操作できる。資料作成やブラウジング、動画視聴にも使える画面だ。

③Ryzen 5と16GBメモリ、充実の入力機能

Ryzen 5 8540Uを採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載。日本語配列のキーボードにはテンキーとバックライト、Copilotキーを装備する。顔認証センサーも備え、最大12.5時間のバッテリー駆動に対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8540U

【メモリ】16GB LPDDR5-6400

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）IPS、タッチ対応、60Hz

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024