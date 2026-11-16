モトローラの20万円近い折りたたみスマホが16万円台！ Snapdragon 8 Elite搭載「razr 60 ultra」

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【Amazonで割引中】Motorola(モトローラ) motorola razr 60 ultraをチェック！

モトローラの折りたたみスマホ「razr 60 ultra」がAmazonで割引対象。参考価格199,800円から18％オフの163,455円で販売中。

7.0型の大画面を、使わないときは半分に折って持ち歩ける。しかも、外側の4.0型画面では、閉じたままカメラやメール、アプリを操作できる。モトローラの「razr 60 ultra」は、そんな使い勝手に加え、16GBメモリと512GBストレージを搭載。折りたたみならではの便利さと、充実した性能を一台に詰め込んでいる。

①最大165Hz対応、2つの有機EL画面

2つの画面は、どちらも最大165Hz対応のpOLED。メインは2992×1224ドット、外側は1272×1080ドットの解像度を備える。外側にはCorning Gorilla Glass-Ceramicを採用している。

②5000万画素カメラで多彩な撮影

背面には光学式手ブレ補正付きの5000万画素メインカメラと、122度の超広角・マクロカメラを搭載。前面も5000万画素だ。本体を折り曲げて撮影できるほか、Dual Previewやフォトブース風の撮影も楽しめる。

③4700mAhの大容量、68W充電対応

4700mAhのバッテリーを搭載し、68W充電に対応。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に加え、nanoSIMとeSIMによるDSDVも利用できる。おサイフケータイや指紋・顔認証も備えている。