Amazonセール情報大紹介！ 第2468回
モトローラの20万円近い折りたたみスマホが16万円台！ Snapdragon 8 Elite搭載「razr 60 ultra」
2026年11月16日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Motorola(モトローラ) motorola razr 60 ultraをチェック！
モトローラの折りたたみスマホ「razr 60 ultra」がAmazonで割引対象。参考価格199,800円から18％オフの163,455円で販売中。
7.0型の大画面を、使わないときは半分に折って持ち歩ける。しかも、外側の4.0型画面では、閉じたままカメラやメール、アプリを操作できる。モトローラの「razr 60 ultra」は、そんな使い勝手に加え、16GBメモリと512GBストレージを搭載。折りたたみならではの便利さと、充実した性能を一台に詰め込んでいる。
①最大165Hz対応、2つの有機EL画面
2つの画面は、どちらも最大165Hz対応のpOLED。メインは2992×1224ドット、外側は1272×1080ドットの解像度を備える。外側にはCorning Gorilla Glass-Ceramicを採用している。
②5000万画素カメラで多彩な撮影
背面には光学式手ブレ補正付きの5000万画素メインカメラと、122度の超広角・マクロカメラを搭載。前面も5000万画素だ。本体を折り曲げて撮影できるほか、Dual Previewやフォトブース風の撮影も楽しめる。
③4700mAhの大容量、68W充電対応
4700mAhのバッテリーを搭載し、68W充電に対応。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に加え、nanoSIMとeSIMによるDSDVも利用できる。おサイフケータイや指紋・顔認証も備えている。
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