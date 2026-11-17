株式会社REVOXは11月13日、製造業向けの図面検索・見積り・調達支援クラウドサービス「SellBOT v2」をリリースしたと発表した。

製造業の見積り・調達現場では、過去の類似図面を探すだけでなく、自社加工（内製）と外部委託（外製）の判断、仕入先の選定、複数社への見積り依頼といった工程が分断されがちだ。とくに仕入先の選定はベテラン担当者の経験や記憶に頼る属人化が起きやすく、メールや電話で分散した回答状況の確認にも手間がかかるため、見積り回答までの時間短縮に限界があった。

同サービスは、従来のAIによる類似図面検索や見積り作成機能に加え、外注加工の調達業務を支援する機能を強化した。

取引先から受け取った図面を起点に、形状や文字情報から過去の類似図面と見積り実績をAIで検索できるほか、加工工程や材料単価をもとにした見積書作成にも対応。外製する場合は、過去実績などからAIが適切な仕入先候補を提示し、複数社への一括見積り依頼や、金額・納期の回答状況、案件ごとのチャットでのやり取りを一画面で一元管理できるという。