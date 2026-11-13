スマホにライトがあるのに、なぜ？ Amazonで直近1か月に2000点以上売れた極小ライト

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【Amazonプライム会員限定】WUBEN 超小型充電式ライト「E2」をチェック！

WUBENの超小型充電式ライト「E2」がAmazonプライム会員限定で割引販売中。参考価格2,499円から20％オフの1,999円で購入できる。

WUBENの「E2」は、イヤホン並みの小ささで重さわずか10.7g。それでいて最大150ルーメンの明るさがあり、側面ライトや赤青の点滅ライトも使える。これなら懐中電灯を持ち歩くというより、鍵に明かりを付け足す感覚だ。

①縦41mmの小型ボディにキーリング付き

本体サイズは19×15×41mmで、キーリングが付属。鍵やバッグに取り付けられるほか、別売りの「P5」を使えばネックレスのように身に着けられる。ボディにはポリカーボネート、ヘッド部分にはCNC加工のアルミニウムを採用。

②側面ライトは明るさ2段階、赤青点滅も

側面ライトは80ルーメンと10ルーメンの2段階で明るさを切り替えられ、呼吸するように明滅するモードも搭載。キャンプや雰囲気照明にも活用できる。赤青のシグナルライトは、赤色点滅と赤青交互点滅に対応し、緊急時の注意喚起にも役立つ。

③約1.5時間で充電、IP66防塵・防水

USB Type-Cによる充電に対応し、フル充電まで約1.5時間。前回使用したモードを記憶する機能も備える。さらに、IP66の防塵・防水性能に加え、1.5mの耐落下性能にも対応する。