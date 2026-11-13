Amazonセール情報大紹介！ 第2463回
スマホにライトがあるのに、なぜ？ Amazonで直近1か月に2000点以上売れた極小ライト
2026年11月13日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム会員限定】WUBEN 超小型充電式ライト「E2」をチェック！
WUBENの超小型充電式ライト「E2」がAmazonプライム会員限定で割引販売中。参考価格2,499円から20％オフの1,999円で購入できる。
WUBENの「E2」は、イヤホン並みの小ささで重さわずか10.7g。それでいて最大150ルーメンの明るさがあり、側面ライトや赤青の点滅ライトも使える。これなら懐中電灯を持ち歩くというより、鍵に明かりを付け足す感覚だ。
①縦41mmの小型ボディにキーリング付き
本体サイズは19×15×41mmで、キーリングが付属。鍵やバッグに取り付けられるほか、別売りの「P5」を使えばネックレスのように身に着けられる。ボディにはポリカーボネート、ヘッド部分にはCNC加工のアルミニウムを採用。
②側面ライトは明るさ2段階、赤青点滅も
側面ライトは80ルーメンと10ルーメンの2段階で明るさを切り替えられ、呼吸するように明滅するモードも搭載。キャンプや雰囲気照明にも活用できる。赤青のシグナルライトは、赤色点滅と赤青交互点滅に対応し、緊急時の注意喚起にも役立つ。
③約1.5時間で充電、IP66防塵・防水
USB Type-Cによる充電に対応し、フル充電まで約1.5時間。前回使用したモードを記憶する機能も備える。さらに、IP66の防塵・防水性能に加え、1.5mの耐落下性能にも対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2462回
トピックス会議室に行くだけなのに、荷物が多い！ コクヨの答えは「ノートPCにポーチを貼る」
-
第2461回
トピックスその指輪、実はカシオのデジタル時計です。名作「A168」を指輪サイズで再現！
-
第2460回
トピックスコーヒーを置けば保温、スマホを置けばQi2充電！ CIOの「欲張りすぎる」カップウォーマーが15％オフ
-
第2459回
トピックス20万円は出せない。でも16万円台なら？ 16型有機ELのASUS「Vivobook S 16」がスマイルSALEで4万円引き
-
第2459回
トピックスあのカラーKindleが、もっと薄く軽く！ 新型「Kindle Colorsoft」が予約受付中
-
第2458回
トピックス寒さに負けたので、こたつを装備。着たまま歩けるTHANKO「こたんぽ」が7780円
-
第2458回
トピックス充電ケーブルの置き場所、デスクの裏でよくない？ 3本まとめて視界から消すCIO「ケルベロス」
-
第2457回
トピックスそこまでして起こすのか！ 電気ショックに二度寝検知まで備えた目覚まし時計が3万円台
-
第2457回
トピックス16GBで足りなくなっても大丈夫？ 最大64GB対応、Office付きMSIノートが12万9800円！
-
第2456回
トピックスレッツノートが22万円台に！ バッテリー交換もできる約919gの軽量モデルがAmazonスマイルSALEに登場
- この連載の一覧へ