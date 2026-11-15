年貢が重いので、一揆を起こします。あの「いっき」がSwitchで復活！

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【Amazonで予約受付中】SUNSOFT Nintendo Switch用ソフト「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション2」をチェック！

SUNSOFTのNintendo Switch用ソフト「SUNSOFT is Back! レトロゲームセレクション2」がAmazonで予約受付中。参考価格5,478円から13％オフの4,758円で販売中。

重い年貢に苦しむ農民が、悪代官に立ち向かう。そんなユニークな設定の「いっき」は、「クソゲー」と呼ばれながらも根強い人気を誇る作品だ。しかも、今回は「いっき」だけではない。101のゾーンが待ち受ける「アトランチスの謎」など、個性豊かな4作品を収録。かつて話題を呼んだゲームの世界を、Nintendo Switchで再び楽しめる。

①農民の権べと田吾が挑む悪代官との戦い

江戸時代を舞台に、農民の権べと田吾が悪代官に立ち向かう。農民の反乱を描く、ユーモアあふれるアクションシューティングだ。現行機では遊べないと思われていたSUNSOFTのヒット作が、再び遊べるようになる。

②伝説の島に広がる101ゾーンの冒険

「アトランチスの謎」は、伝説の島を舞台に101ものゾーンを冒険する横スクロールアクション。テクニカルな操作が特徴で、数多くのゾーンを舞台に冒険を繰り広げる。

③空飛ぶじゅうたんとインド神話の冒険世界

「スーパーアラビアン」は、空飛ぶじゅうたんが登場するアクションゲーム。魔法の壺を集めてお姫様の救出を目指す。「マハラジャ」はインド神話を題材にしたアドベンチャーRPGで、カラフルなグラフィックと少しコミカルな世界観が特徴だ。