機動する文具って何だ!? 「超合金」のノウハウを生かしたバンダイの変形名刺ケース

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【Amazonで割引中】バンダイスピリッツ「機動文具 自動変形名刺ケース」をチェック！

バンダイスピリッツの「機動文具 自動変形名刺ケース」がAmazonで割引対象。参考価格3,300円から16％オフの2,780円で販売中。

バンダイスピリッツの「機動文具 自動変形名刺ケース」は、ボタンを押すとケースが自動で展開し、名刺が180度回転して相手に差し出されるユニークなアイテム。まるで変形玩具のような仕掛けを、名刺交換のためだけに搭載している。名刺を渡すだけなのに、ここまでやるかと思わずツッコミたくなる一品だ。

①ケースを戻して次の名刺を補充できる仕組み

バンダイスピリッツが展開する「機動文具」シリーズの第1弾。ケースを折りたたむことで、次に差し出す名刺をすかさず補充できる。ただし、ストックできる名刺の枚数はそれほど多くないため、ここぞという相手との名刺交換に使いたい。

②「超合金」のノウハウを生かした変形機構

「超合金」で培ったノウハウを生かした自動変形機構を搭載。対応する名刺は55×91mmで、紙の厚さは0.2〜0.24mm。本体にはABS樹脂を採用し、サイズは約95×125×25mmとなっている。

③スタンダードなど全3色と玩具大賞の受賞

カラーはスタンダード、ブラック、トイカラーの3種類を用意する。日本おもちゃ大賞2026ではバラエティ部門の優秀賞を受賞した。