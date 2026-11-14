4Kで、最大10倍ズームで、バッテリー式。それで1万5980円？ Ringの新型屋外カメラ

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【Amazonで予約受付中】【New】Amazon Ring Outdoor Cam 4K Plus Batteryをチェック！

Amazonの新型屋外カメラ「Ring Outdoor Cam 4K Plus Battery」が予約受付中。価格は15,980円で、11月17日発売予定。

Amazonの新型屋外カメラは、Ringの4Kカメラとして初めてバッテリー給電に対応したモデル。高精細な映像を最大10倍ズームで確認でき、街灯程度の明かりがあれば夜間もカラーで映せる。さらに、レーダーによる3Dモーション検知で動きを捉え、スマホに通知する機能も搭載。画質だけでなく、自宅の見守りに役立つ機能も充実している。

①Ringの4Kカメラ初、バッテリー給電に対応

Ringの4Kカメラとして初めてバッテリー給電に対応したモデル。玄関の軒下や裏庭のフェンスなど、様々な場所に取り付けられる。デスクに置いて使うことも可能。見守りたい場所に合わせて設置方法を選べるのが特徴だ。

②街灯程度の明かりでカラー、暗闇は白黒に

低照度でも自然な色合いで映すナイトビジョンを搭載。近くの街灯程度の明かりがあれば夜間もカラー映像を確認でき、ほぼ真っ暗になると鮮明な白黒映像へ自動で切り替わる。夜間のカラー撮影には一定の明るさが必要だ。

③レーダーで動きを検知、通知範囲を設定

レーダーを使った3Dモーション検知に対応。ゾーンを設定すれば、敷地内の動きを捉えつつ歩道を検知対象から外せる。動きを検知するとスマホに通知が届き、Ringアプリでライブ映像を確認できる。警告用サイレンも遠隔操作が可能だ。