会議室に行くだけなのに、荷物が多い！ コクヨの答えは「ノートPCにポーチを貼る」

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【Amazonで割引中】コクヨ「貼るポーチ PC用 メッシュ」をチェック！

コクヨの「貼るポーチ PC用 メッシュ Lサイズ」がAmazonでセール対象。参考価格1,980円から9％オフの1,798円で販売中。

ノートPCを持って会議室へ。周辺小物も必要だけど、わざわざカバンごと持っていくのは面倒。そんなときに便利なのが、コクヨの「貼るポーチ」だ。PCの背面に小物を収納できるので、必要なものをまとめてサッと持ち出せる。ポーチを別に持たなくていいのが、なんとも気が利いている。

①PCにピタッと貼り付け、小物も一緒に運べる

背面の粘着シートでノートPCに貼り付けられ、周辺小物をPCとまとめて持ち運べる。カバンから取り出すときも一緒なので、ポーチを別に探す手間が減る。シートは貼り直し可能。なお、剥がす際は端からゆっくり慎重に行う必要があり、PCに傷や粘着剤が残る場合もある。

②中身が見える半透明メッシュと13mmのマチ

半透明のメッシュ生地で、収納した小物を外から確認しやすい。内部には仕切りがなく、さまざまな小物をまとめて収納できる。13mmのマチを設け、小物を出し入れしやすい構造に。

③3サイズと定番6色を展開、複数使いも可能

S・M・Lの3サイズと定番6色を展開。2〜3個のポーチを組み合わせる使い方も可能だ。Lサイズは幅185×奥行13×高さ125mm。別途、Amazon限定の不透明なブラックタイプもある。