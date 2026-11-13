Amazonセール情報大紹介！ 第2464回
家の寒さの「犯人」はどこだ？ スマホに挿すだけで熱が見える20gの赤外線カメラ
2026年11月13日 22時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム会員限定】HIKMICRO スマホ用サーマルカメラ「MiniE」をチェック！
HIKMICROのスマホ用サーマルカメラ「MiniE」がAmazonプライム会員限定で割引販売中。参考価格19,990円から15％オフの16,990円で購入できる。
家のどこに温度の違いがあるのか。普段は見えない温度の分布を色で確かめられるのが、HIKMICROの「MiniE」だ。家の断熱チェックや電気設備の点検、水漏れ箇所の調査にも活用できる。いつもの部屋がどう映るのか、思わず試してみたくなる一台だ。
①0.05℃の温度差を検知するセンサー
9,216ポイント（96×96）で温度を測定し、熱の分布を色で表示。SuperIR画像強化技術により、192×192のスーパー解像度で表示でき、25Hzでなめらかなリアルタイム表示を実現。わずか0.05℃の温度差を検出でき、測定精度は±2℃。
②3つの測定モードと15種類のカラー表示
スポット測定、エリア測定、自動追跡の3つのモードを搭載。温度分布は15種類のカラーパレットで表示でき、温度アラート機能も備える。放射率や測定距離の調整にも対応する。
③わずか20gで充電不要、スマホから給電
本体は約20gで、スマホやタブレットから給電するため充電不要。USB-CやLightning接続に対応し、60cmの延長ケーブルが付属する。変換アダプター2種類、収納ポーチ、日本語マニュアルも同梱。
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