VAIO最大7万円引き、明日17日まで！ 約899gの「SX12 ALL BLACK EDITION」も対象

VAIO最大7万円引きのキャンペーンは明日17日まで

VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが最大70,000円引きとなる。キャンペーン期間は11月17日9時59分まで。

対象は「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。本体最大35,000円引きに加え、Core 7は10,000円引き、Core 5は5,000円引き、上位メモリーは最大30,000円引きとなる。新規会員登録でもらえるクーポンも併用可能だ。

おすすめは「VAIO SX12 ALL BLACK EDITION」

オータムキャンペーン価格：274,000円～

今回注目したいのは、12.5型モバイルノート「VAIO SX12 ALL BLACK EDITION」。キャンペーン価格は274,000円から。ブラックで統一したデザインが特徴で、最軽量構成では約899gという軽さを実現している。

Core 7 150Uを搭載し、メモリーは16GBまたは32GBから選択でき、キャンペーン中は追加30,000円で32GBに変更できる。さらに、最大約9.5時間の動画再生に対応するバッテリーや、顔認証・指紋認証機能も備える。キャンペーン終了は11月17日9時59分。