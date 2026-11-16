VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第34回
画面がくるりと回って3変化！ VAIOの新型ノートPC「VAIO T」が今なら3万3000円引き
2026年11月16日 21時00分更新
ノートPCもタブレットもこれ1台！ 3つの姿に変わる「VAIO T」
VAIOと言えば上質なノートPCのイメージ。そんなVAIOから、久しぶりに登場した変形型ノートPCが「VAIO T」だ。ノートPCにもタブレットにもなる、ちょっとユニークな1台。
VAIOは、そんなVAIO Tを公式直販サイトで「発売記念特別価格」として、通常価格から値引きしている。
ノートPC、タブレット、ビューモードの3形態に変形し、シーンに応じて使い方を変えられる「VAIO T;Copilot+ PC」は現在、「発売記念特別価格」として、3万3000円の値引きが適用。34万1000円で購入できる。
主なスペックはCore Ultra 5-325、16GBメモリー、512GB SSD（PCIe NVMe）、13.3型ワイド（タッチ対応／2560×1600ドット）などとなっており、ビジネスでの使用に最適。Copilot+ PC基準のスペックなので、AI処理を多用するにも使い方にもおすすめだ。
VAIO Tが、いまなら3万3000円オフ！
カラーはシックに締まるファインブラックと、鮮烈なファインレッドの2色展開。 外出が多く、フレキシブルにPCを使いたい人には非常におすすめなモデルだ。仕事にもプライベートにも活躍する、ちょっと特別なノートPCを探している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか？
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