VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第28回
VAIOが最大7万円引き！ 秋のキャンペーンがさらにお得に、11月17日まで
2026年11月09日 16時55分更新
VAIOの対象モデルが最大7万円引き、11月17日まで
VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが最大70,000円引きとなる。キャンペーン期間は11月17日9時59分まで。
対象は「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。本体価格から最大35,000円引きとなるほか、Core 7を選択すると10,000円引き、Core 5なら5,000円引きが適用される。
さらに、10月30日からは上位メモリーも最大30,000円引きとなった。VAIOストアで新規会員登録するともらえるクーポンコードも併用できる。なお、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルはCPU値引きの対象外となる。
VAIO F14は15万9200円から、最大7万円引きの対象モデル
オータムキャンペーン価格：159,200円～
キャンペーン対象の「VAIO F14（VJF1428）」は、14型ディスプレーを搭載したノートPC。最軽量構成時で約1.23kgのコンパクトなボディを採用する。
本体価格から30,000円引きとなるほか、Core 7の選択で10,000円引き、Core 5なら5,000円引き。さらに、32GBメモリーは30,000円引き、16GBメモリーは7,500円引きとなる。Core 7と32GBメモリーを組み合わせれば、合計70,000円引きが適用される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第28回
トピックス漆黒の一台がお求めやすく！ VAIO SX14【ALL BLACK EDITION】がキャンペーン中3万5000円オフ
-
第27回
トピックス“ちょうど良いビジネスモバイル”VAIO S13がオータムセールで18万円台
-
第26回
トピックス【Reborn VAIO】VAIO SX14 (VJS144) が10万9800円で手に入る！ いったいなぜ!?
-
第26回
トピックスVAIO SX14が10万9800円！ バッテリー交換済み＆1年保証付き「Reborn VAIO」が期間限定セール
-
第25回
トピックス【11/17まで】大画面VAIO F16 (VJF1628)を最大2万5000円＋α値引きで買えるチャンス到来中！
-
第24回
トピックス世界最軽量のモバイルディスプレーを半額で買う方法が見つかる！ ずばり「VAIOと一緒に買えば良い」
-
第24回
トピックスVAIOのモバイルディスプレーが半額に！ 対象PCとの同時購入で「VAIO Vision+ 14」がお得、12月1日まで
-
第23回
トピックス噂の【Reborn VAIO】って知ってる？ ありえん安さのメーカー保証付ノートPCの謎に迫る
-
第22回
トピックスVAIOの約1kgモバイルノート「S13」が18万1200円から！ 最大3万5000円引きの秋セール開催中
-
第21回
トピックス本体3万円引きで16万8000円！ 16型大画面の「VAIO F16」は顔・指紋認証に3年延長サポートも付帯
- この連載の一覧へ