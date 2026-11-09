VAIOが最大7万円引き！ 秋のキャンペーンがさらにお得に、11月17日まで

VAIOの対象モデルが最大7万円引き、11月17日まで

VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。対象のVAIO PCカスタマイズモデルが最大70,000円引きとなる。キャンペーン期間は11月17日9時59分まで。

対象は「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」の5シリーズ。本体価格から最大35,000円引きとなるほか、Core 7を選択すると10,000円引き、Core 5なら5,000円引きが適用される。

さらに、10月30日からは上位メモリーも最大30,000円引きとなった。VAIOストアで新規会員登録するともらえるクーポンコードも併用できる。なお、ディズニーモデルとトイ・ストーリーモデルはCPU値引きの対象外となる。

VAIO F14は15万9200円から、最大7万円引きの対象モデル

オータムキャンペーン価格：159,200円～

キャンペーン対象の「VAIO F14（VJF1428）」は、14型ディスプレーを搭載したノートPC。最軽量構成時で約1.23kgのコンパクトなボディを採用する。

本体価格から30,000円引きとなるほか、Core 7の選択で10,000円引き、Core 5なら5,000円引き。さらに、32GBメモリーは30,000円引き、16GBメモリーは7,500円引きとなる。Core 7と32GBメモリーを組み合わせれば、合計70,000円引きが適用される。