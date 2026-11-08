VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第28回
キャンペーン期間は2026年11月17日(火)9時59分まで
漆黒の一台がお求めやすく！ VAIO SX14【ALL BLACK EDITION】がキャンペーン中3万5000円オフ
2026年11月08日 19時00分更新
【ALL BLACK EDITION】も最大3万5000円値引き中！
VAIOは2026年10月1日(木)10時から11月17日(火)9時59分まで、直販サイト「VAIOストア」にて「VAIOストア オータムキャンペーン2026」を開催中。キャンペーン対象のPC本体が最大3万5000円オフになる。また、Core 7が1万円オフ、Core 5が5000円オフ、上位メモリーが最大3万円オフに。
キャンペーン対象モデルは下記の通り。なお、ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルはCore 7、Core 5値引きの対象外。
■VAIO SX12 (VJS1278)……24万6000円～
■VAIO SX12 (VJS1278) ALL BLACK EDITION……27万4000円～
■VAIO SX14 (VJS1478)……24万6000円～
■VAIO SX14 (VJS1478) ALL BLACK EDITION……27万4000円～
■VAIO S13 (VJS1368)……18万1200円～
■VAIO S13 (VJS1368)……28万700円～
■VAIO F14 (VJF1428)……15万9200円～
■VAIO F16 (VJF1628)……16万4700円～
所有感MAXのオールブラックモデル
対象PCからのオススメは「VAIO SX14（VJS1478）【ALL BLACK EDITION】」。充実のスペックとこだわりのデザインを併せ持った、所有感をくすぐるビジネスノートPCだ。
キーボード含むボディー全体がオールブラックで塗り潰された特別仕様。ロゴは光沢ブラック、ヒンジ部はガンメタリックと、要所の異素材が高級感を高めている。
基本スペックは、Core 7 150Uにメモリーとストレージを選んで組み合わせるかたち。メモリーは16GB or 32GB、ストレージはSSD 512GB or 1TBだ。
画面は、コントラスト比16：9の14型液晶ディスプレー。解像度はフルHD（1920×1080）のアンチグレア（非光沢）が基本で、「タッチ画面のフルHD」と「HDR対応の4K（3840×2160）を選択できる。外部ディスプレー表示は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C）。
カスタマイズにおける最大の特徴はキーボード。日本語配列と英語配列を選べるだけでなく、それぞれ文字の刻印も黒色にした「隠し刻印」を選べる。バックライト点灯時に透けて文字が見える仕組みだ。
インターフェースは、USB Type-C（:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB 4、DisplayPort 1.4の機能をサポート）×2、HDMI×1、USB Type-A×2、ヘッドセット対応ヘッドホンジャック、有線LANポートと豊富。無線通信関係は、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応。また、ワイヤレスWAN（5G）を選択可能。
なお生体認証に関しては、Windows Hello対応のフルHD顔認証カメラ（CMOSセンサー）および、電源ボタン一体型の指紋認証センサーを搭載している。
サイズは約幅320.4×奥行222.9×高さ13.3～17.9mm、重量は約1.046～1.134kg。バッテリー駆動時間は動画再生時約9.0～9.5時間、アイドル時約22.0～24.5時間（すべてフルHD液晶の場合）。付属のACアダプターを使った場合、満充電まで約3時間。メーカー保証は1年となっている。
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