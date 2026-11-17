VAIOが「オータムキャンペーン」を実施中！

VAIOと言えば上質なノートPCのイメージ。長野県安曇野市に工場を置き、設計から組み立てまで「国産」にこだわる日本のPCメーカーだ。

その分、価格も他社と比べるとやや高めに設定されている印象があるかもしれない。しかし現在、キャンペーンによって、VAIOの注目モデルが大変お買い得な価格で販売されている。

VAIO Tが、いまなら3万3000円オフ！

中でも注目したいのは3モードに変形する「VAIO T」。VAIO公式直販サイトでは「発売記念特別価格」として、VAIO Tを通常価格から値引きしている。

ノートPC、タブレット、ビューモードの3形態に変形し、シーンに応じて使い方を変えられる「 VAIO T;Copilot+ PC 」は現在、「発売記念特別価格」として、3万3000円の値引きが適用。34万1000円で購入できる。

主なスペックはCore Ultra 5-325、16GBメモリー、512GB SSD（PCIe NVMe）、13.3型ワイド（タッチ対応／2560×1600ドット）などとなっており、ビジネスでの使用には最適。Copilot+ PC基準のスペックなので、AI処理を多用するにも使い方にもおすすめだ。

カラーはシックに締まるファインブラックと、鮮烈なファインレッドの2色展開。外出が多く、フレキシブルにPCを使いたい人には非常におすすめなモデルといえる。発売されたばかりの注目モデルを、この機会にお得に手に入れてみては？