どこでもつながって欲しいならワイヤレスWAN搭載「VAIO S13」が本体3万5000円引き中！

キャンペーンは11月17日まで！

VAIOは、キャンペーン対象のPC本体が最大3万5000円オフになる「VAIOストア オータムキャンペーン2026」を開催中。期間は、2026年10月1日(木)10時から11月17日(火)9時59分まで。さらに、カスタマイズのCore 7が1万円オフ、Core 5が5000円オフ、上位メモリーが最大3万円オフに。また、VAIOストアで新規会員登録するともらえるクーポンコードも併用可能とのこと。

キャンペーン対象モデルは下記の通り。なお、ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルはCore 7、Core 5値引きの対象外。

■VAIO SX12 (VJS1278)……24万6000円～

■VAIO SX12 (VJS1278) ALL BLACK EDITION……27万4000円～

■VAIO SX14 (VJS1478)……24万6000円～

■VAIO SX14 (VJS1478) ALL BLACK EDITION……27万4000円～

■VAIO S13 (VJS1368)……18万1200円～

■VAIO S13 (VJS1368) WAN搭載……28万700円～

■VAIO F14 (VJF1428)……15万9200円～

■VAIO F16 (VJF1628)……16万4700円～

ワイヤレスWAN搭載で利便性アップ！

キャンペーン対象のPCからオススメを挙げるなら、「VAIO S13（VJS1368） WAN搭載モデル」。文字通り、ワイヤレスWAN搭載でSIMカードを挿せる一台だ。最安構成のスペックも高めでオールマイティーに使えるだろう。

基本スペックは、Core 5 120U（10コア12スレッド）とCore 7 150U（10コア12スレッド）にメモリーとストレージを組み合わせた5種類から選べる。最安構成はCore 5 120U＋メモリー16GB＋SSD 512GB。OSはWindows 11 Home 64ビットで、Proも選択可能。実は、PCパーツのカスタマイズは上記がすべて。カラバリもブラック一択で、残りはソフトウェアや周辺機器、サポート類の追加のみ。

画面は、通常より縦長になるコントラスト比16：10の13.3型液晶ディスプレー。解像度はWUXGA（1920×1200）のアンチグレア（非光沢）。外部ディスプレー表示は最大5120×2880/60Hz（USB Type-C接続の場合）。

インターフェースは、USB Type-C（USB Power Delivery 、USB 3.1、DisplayPort 1.4の機能をサポート）×2、HDMI×1、USB Type-A×2、ヘッドセット対応ヘッドホンジャック、有線LANポート。無線通信関係は、Wi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応。なお、Windows Hello対応の顔認証カメラ（プライバシーシャッター付き）および、電源ボタン一体型の指紋認証センサーを搭載している。

そして本機の特徴と言えば、やはりワイヤレスWAN。有線LANポートもWi-Fiもない場所では命綱になる。車内など外出先での作業に威力を発揮するだろう。構成はnanoSIM＋eSIMで5G対応。SDカードスロットはなし。なお、GPS機能はGPS、Glonass、BeiDou、Galileoを利用できる。

サイズは約幅299.3×奥行221.1×高さ17.7～19.6mm、重量は約1.019～1.056kg。バッテリー駆動時間は動画再生時約8.0時間、アイドル時約21.0時間。付属のACアダプターを使った場合、満充電まで約3時間。メーカー保証は1年となっている。