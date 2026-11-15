VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第32回
最大7万円オフは見逃せない！ 大画面16型ノート「VAIO F16」が今ならお買い得
2026年11月15日 20時00分更新
VAIOが「オータムキャンペーン」を実施中！
VAIOが、公式直販サイトで「オータムキャンペーン」を実施中。対象モデルを、通常価格から値引きしている。
16.0型ワイドの大画面ディスプレーを搭載したスタンダードノートPC「VAIO F16 VJF1628」は一般的な15.6型ノートPCよりも広い表示領域を確保しながら、ボディはコンパクトに設計。Webサイトの閲覧や動画視聴はもちろん、Excelなどを使った作業も快適にこなせる。
CPUにはインテル CoreプロセッサーのUシリーズを採用し、用途に応じてスペックをカスタマイズ可能。高精細なWQXGAディスプレーも選択できるほか、USB Type-CやHDMI、有線LAN端子、SDカードスロットなど、インターフェースも充実。テンキー付きのキーボードや、顔認証・指紋認証の両方に対応しているのも便利なポイントだ。
購入後のサポート体制も魅力で、VAIOストアでは3年延長サポートが付帯。現在は期間限定のオータムキャンペーンを実施しており、「VAIO F16 VJF1628」は本体価格から3万円引きで価格は16万8000円〜。また、CPUやメモリーの選択によって最大7万円引きとなる。自宅でじっくり作業できる大画面ノートPCを探している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。
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