最大7万円オフは見逃せない！ 大画面16型ノート「VAIO F16」が今ならお買い得

VAIOが「オータムキャンペーン」を実施中！

VAIOが、公式直販サイトで「オータムキャンペーン」を実施中。対象モデルを、通常価格から値引きしている。

16.0型ワイドの大画面ディスプレーを搭載したスタンダードノートPC「VAIO F16 VJF1628」は一般的な15.6型ノートPCよりも広い表示領域を確保しながら、ボディはコンパクトに設計。Webサイトの閲覧や動画視聴はもちろん、Excelなどを使った作業も快適にこなせる。

CPUにはインテル CoreプロセッサーのUシリーズを採用し、用途に応じてスペックをカスタマイズ可能。高精細なWQXGAディスプレーも選択できるほか、USB Type-CやHDMI、有線LAN端子、SDカードスロットなど、インターフェースも充実。テンキー付きのキーボードや、顔認証・指紋認証の両方に対応しているのも便利なポイントだ。

購入後のサポート体制も魅力で、VAIOストアでは3年延長サポートが付帯。現在は期間限定のオータムキャンペーンを実施しており、「VAIO F16 VJF1628」は本体価格から3万円引きで価格は16万8000円〜。また、CPUやメモリーの選択によって最大7万円引きとなる。自宅でじっくり作業できる大画面ノートPCを探している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。