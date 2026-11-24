VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第36回
Reborn VAIO SX14が9万9800円！ バッテリー交換済み＆1年保証付き、ブラックフライデーは12月1日(火)まで
2026年11月24日 19時00分更新
VAIOストアのブラックフライデーは12月1日まで
VAIOストアでは現在、「VAIOストア ブラックフライデー」を開催中。メーカー保証付きリファービッシュPC「Reborn VAIO SX14（VJS144）」を、通常価格124,800円から25,000円引きの99,800円で販売している。期間は12月1日(火)9時59分まで。
このほか、新品のVAIO SX14（VJS147シリーズ）も特別価格で販売中。「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO SX14-R」のALL BLACK EDITIONは5,000円引きとなり、SX14-RではCore Ultra X7の選択でさらに10,000円引きとなる。
なお、70,000円引きの129,800円で販売されていたReborn VAIO SX14-Rは、すでに完売している。
おすすめは9万9800円のReborn VAIO SX14
BLACK FRIDAY 特別価格：124,800円 → 99,800円（25,000円引き）
おすすめは、メーカーが再整備した「Reborn VAIO SX14（VJS144）」。Core i5-1135G7、16GBメモリ、256GB SSDを搭載し、タッチ対応のアンチグレア液晶を備える。OSはWindows 11 Homeで、Officeは付属しない。
安曇野本社工場で1台ずつ動作確認やクリーニングを実施し、バッテリーと一部外装部品も交換。購入から1年間のメーカー保証が付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第35回
トピックスVAIOって高級なノートPCのイメージあるけど、今ならVAIO T発売記念でめちゃお買い得なんです
-
第34回
トピックス画面がくるりと回って3変化！ VAIOの新型ノートPC「VAIO T」が今なら3万3000円引き
-
第33回
トピックスVAIO最大7万円引き、明日17日まで！ 約899gの「SX12 ALL BLACK EDITION」も対象
-
第32回
トピックス最大7万円オフは見逃せない！ 大画面16型ノート「VAIO F16」が今ならお買い得
-
第31回
トピックスタブレットに変形する「VAIO T」が発売記念で3万3000円オフに。手に入れるなら、いまだ！
-
第29回
トピックスどこでもつながって欲しいならワイヤレスWAN搭載「VAIO S13」が本体3万5000円引き中！
-
第28回
トピックスVAIOが最大7万円引き！ 秋のキャンペーンがさらにお得に、11月17日まで
-
第28回
トピックス漆黒の一台がお求めやすく！ VAIO SX14【ALL BLACK EDITION】がキャンペーン中3万5000円オフ
-
第27回
トピックス“ちょうど良いビジネスモバイル”VAIO S13がオータムセールで18万円台
-
第26回
トピックス【Reborn VAIO】VAIO SX14 (VJS144) が10万9800円で手に入る！ いったいなぜ!?
- この連載の一覧へ