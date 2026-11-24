VAIOストアのブラックフライデーは12月1日まで

VAIOストアでは現在、「VAIOストア ブラックフライデー」を開催中。メーカー保証付きリファービッシュPC「Reborn VAIO SX14（VJS144）」を、通常価格124,800円から25,000円引きの99,800円で販売している。期間は12月1日(火)9時59分まで。

このほか、新品のVAIO SX14（VJS147シリーズ）も特別価格で販売中。「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO SX14-R」のALL BLACK EDITIONは5,000円引きとなり、SX14-RではCore Ultra X7の選択でさらに10,000円引きとなる。

なお、70,000円引きの129,800円で販売されていたReborn VAIO SX14-Rは、すでに完売している。

おすすめは9万9800円のReborn VAIO SX14

BLACK FRIDAY 特別価格：124,800円 → 99,800円（25,000円引き）

おすすめは、メーカーが再整備した「Reborn VAIO SX14（VJS144）」。Core i5-1135G7、16GBメモリ、256GB SSDを搭載し、タッチ対応のアンチグレア液晶を備える。OSはWindows 11 Homeで、Officeは付属しない。

安曇野本社工場で1台ずつ動作確認やクリーニングを実施し、バッテリーと一部外装部品も交換。購入から1年間のメーカー保証が付属する。