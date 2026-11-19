グーグルは11月17日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む204件の脆弱性を修正した。

脆弱性の概要とOS別の修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・204件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-130963：WebViewでの解放後使用

・CVE-2026-131031：GPUの境界外書き込み

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-130910：ANGLEの保護メカニズムの不具合

・CVE-2026-130943：Chromecastの解放後使用

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-131080：ChromiumでのUIの誤った表現

・CVE-2026-131019：ANGLEにおける情報漏洩

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-130935：Referrerにおける情報漏洩

・CVE-2026-131088：WebAppInstallsにおける入力検証の不備

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：158.0.8127.36/.37

・macOS：158.0.8127.36/.37

・Linux：158.0.8127.36 ■モバイル版 ・Android：158.0.8127.42

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。