グーグルは11月17日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む204件の脆弱性を修正した。
脆弱性の概要とOS別の修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・204件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-130963：WebViewでの解放後使用
・CVE-2026-131031：GPUの境界外書き込み
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-130910：ANGLEの保護メカニズムの不具合
・CVE-2026-130943：Chromecastの解放後使用
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-131080：ChromiumでのUIの誤った表現
・CVE-2026-131019：ANGLEにおける情報漏洩
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-130935：Referrerにおける情報漏洩
・CVE-2026-131088：WebAppInstallsにおける入力検証の不備
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：158.0.8127.36/.37
・macOS：158.0.8127.36/.37
・Linux：158.0.8127.36
■モバイル版
・Android：158.0.8127.42
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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