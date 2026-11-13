お台場で公式番組をイメージしたポップアップショップも実施中！

PICO PARKは11月12日、累計販売本数が850万本を突破した協力型アクションパズルゲーム「PICO PARK」シリーズの最新作であり、セガを代表する人気IPのひとつで、今年35周年を迎える「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」とのコラボレーションゲーム『SONIC PICO PARK』を配信。価格は980円だ。

なお、同日には公式番組も配信。番組はアーカイブ配信されているので、見逃した人はぜひともチェックしてほしい。

▼【『SONIC PICO PARK』公式番組】「PICO MART」ただいま音速営業中！#4

https://www.youtube.com/watch?v=cIaOTVkVtek

「ソニック」や「テイルズ」はじめ多彩なキャラクターが登場

「ソニック」「テイルス」「ナックルズ」「エミー」「シャドウ」「クリーム&チーズ」「シルバー」「ブレイズ」「ビッグ」「ルージュ」「エスピオ」「チャーミー」「オメガ」「ベクター」「メタルソニック」「Dr.エッグマン」に加え、「スーパーソニック」が11月12日の公式番組にて公開された。

『SONIC PICO PARK』では、上記キャラクターのほか「PICO PARK」シリーズを代表するキャラクターである「PICO CAT」と、PICO CATがソニックに憧れてお着替えをした「ソニックピコキャット」でもプレイすることが可能。「スーパーソニック」の参戦PVも公開されているので、こちらも要チェックだ。

▼『SONIC PICO PARK』に「スーパーソニック」が登場！！

https://www.youtube.com/watch?v=wYKcWxKVwyQ

『SONIC PICO PARK』POP-UP SHOP【PICO MART ダイバーシティ東京 プラザ店】がオープン

初めての公式ポップアップショップ【PICO MART ダイバーシティ東京 プラザ店】が、お台場にあるダイバーシティ東京 プラザにて11月12日より開催。

架空のコンビニエンスストア「PICO MART」を舞台にゲームの最新情報を届ける公式番組『「PICO MART」ただいま音速営業中！』のセットを再現したポップアップショップでは、新作グッズを含めた公式グッズを購入できるほか、イートインスペースをイメージした試遊コーナーにてゲームプレイを楽しめる。

数量限定でホログラムステッカーのノベルティ（4000円購入ごとにランダムで1枚お渡し）やフォトスポットもあるので、ぜひ立ち寄ってみよう。開催期間は、2026年11月23日まで。

【開催概要】

開催日：2026年11月12日～11月23日

時間：

平日：11時～20時

土日祝：10時～21時

会場：ダイバーシティ東京 プラザ 4F 中央スペース

『SONIC PICO PARK』とは

『SONIC PICO PARK』は、ローカル／オンラインにて2人から最大8人まで遊べる協力型アクションパズルゲーム。累計販売本数が850万本を突破した「PICO PARK」シリーズの最新作であり、セガを代表する人気IP「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念した特別なコラボレーションゲームとなっている。

「PICO PARK」シリーズを代表するキャラクターであるPICO CATが、どんな場所も音速で突破する、史上最速のハリネズミ・ソニック、そしてテイルスやナックルズ、エミーといったソニックの仲間たちと『PICO PARK』の世界を駆け抜ける。すべてのプレイアブルキャラクターでスピンダッシュを使用することが可能で、リングやループ、スプリングなどといった「ソニック」シリーズならではのギミックが数多く登場。

現在、コラボレーションキャラクターを用いたグッズも幅広く展開中。インディーゲームである『PICO PARK』と「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のコラボレーションに期待しよう。

開発者コメント

今作でディレクターを務めます三宅俊輔です。まずは「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年おめでとうございます。

PICO PARKは元々私の個人制作ゲームであり、セガには私自身15年勤めていたので、まさかこの記念すべき年にソニックとコラボできること大変嬉しく思います！

今作はPICO PARKをベースにソニックのアクションとギミックを加え、このコラボだからこそな協力体験を用意しました。

「ソニック」らしさも『PICO PARK』らしさも兼ね備えた楽しい協力ゲームになるよう鋭意制作中ですので、是非遊んでみてください！

作曲者コメント

PICO MARTへご来店の皆さん、こんにちは。『SONIC PICO PARK』の作曲を担当させていただいた、たにぐち じゅりあん です。 今回作曲を担当させていただけたことを、とても嬉しく感じています。

それと同時に、僕自身が「ピコパーク」も「ソニック」も大好きな作品だったので、とても緊張しながら、そしてワクワクとした気持ちで作曲をさせていただきました。

どちらのタイトルも、すでにしっかりとした世界観、そして素敵な音楽がある作品だったので、その魅力を崩さずに自分らしい楽曲に落とし込めるよう、考えながら進めさせていただきました。

もともとソニックの音楽が持っている疾走感やかっこよさと、ピコパークのかわいらしく親しみやすい世界観を意識した楽曲を、各ステージごとに楽しんでいただけたら嬉しいです！

ぜひ、口ずさみながらプレイしてください！

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：SONIC PICO PARK

ジャンル：協力型アクションパズルゲーム

配信：PICO PARK

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）

配信日：配信中（2026年11月12日）

価格：980円

IARC：3+（3才以上対象）

©PICO PARK

©SEGA