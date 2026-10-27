セガは10月26日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』について、世界累計販売本数が300万本（※1）を突破したと発表。

▼『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』Nintendo Switch 2 ローンチトレーラー

『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』は、新要素が追加されてさまざまなステージのスピードランをクラシックソニックとモダンソニックで楽しめる『ソニック ジェネレーションズ』と、ダークヒーロー・シャドウが縦横無尽に駆け抜ける完全新作『シャドウ ジェネレーションズ』がセットになったタイトル。

謎のバケモノ「タイムイーター」によって生み出された時空の歪みにより、ソニックとシャドウそれぞれの物語が動き始める。異なるゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャーを楽しもう。

本作は新たな「ソニック」のプレイ体験に加え、グローバルでより多くのユーザーがプレイできるように13言語（※2）に対応し、マルチプラットフォームによる全世界同時発売を実施。また、世界各地でのイベント出展など、大規模なグローバルプロモーション展開をしてきた。

未プレイの人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

※1 セガ調べ。販売本数にはパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける販売数の合計。

※2

音声：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語

字幕：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語（スペイン）、ロシア語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語

【ゲーム情報】

タイトル：ソニック × シャドウ ジェネレーションズ

ジャンル：ハイスピードアクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）版はダウンロード版のみ。

発売日：発売中（2024年10月25日）

価格：

通常版：6589円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：7689円（ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

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