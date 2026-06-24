Switch 2版「ソニックフロンティア」いきなり発売 高速でオープンゾーンを駆け巡る傑作
セガは6月24日、Nintendo Switch 2用ソフト「ソニックフロンティア 超・デラックス」を発表した。ダウンロード版は即日発売となり、パッケージ版も9月17日に発売する。
本作は、全世界で450万本の大ヒットを記録したステージクリア型アクションゲーム。プレイヤーは遊べるワールドマップ「オープンソーン」を駆け巡り、コースという概念にとらわれない全方位へのハイスピードアクションを楽しめる。
Nintendo Switch 2版向けに最適化し、Nintendo Switch版より美しく滑らかな体験が可能に。グラフィック重視かフレームレート重視かも選べる。これまで他機種で配信された全3回分の無料大型アップデートはもちろん収録。DLCやデジタルデラックスの特典も最初から含まれている。
また、Switch 2版の発売にあわせ、既存のPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox Oneにおけるデジタル版の価格調整を実施。通常版を6589円→4990円に、デジタルデラックス版を7689円→5990円に変更する。
この発表にユーザーからは「え、急に発売!?」「気になってたから買っちゃおうかな」「Switch1からのアプデは…ないか」「待ってましたっ」「異世界おじさん、出番ですよ」「買うしかねぇ」など、歓迎の声が寄せられている。
【ゲーム情報】
タイトル：ソニックフロンティア／ソニックフロンティア 超・デラックス
ジャンル：新境地アクションアドベンチャー
発売・販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※Xbox Series X|S、Xbox One、PCはダウンロード版の販売のみ
追加プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2022年11月8日）
追加プラットフォーム発売日：
ダウンロード版：発売中（2026年6月24日）
パッケージ版：9月17日予定
価格：
通常版：4990円（ダウンロード版）
デジタルデラックス版：5990円（ダウンロード版）
Switch 2版：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
©SEGA
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