Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第369回
RTX 5060Tiで最新ゲームも動画編集もこなす！ 高コスパなゲーミングタワーPC「Lenovo LOQ Tower」
2026年11月10日 19時00分更新
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快適な動作を約束する高スペック
「Lenovo LOQ Tower 91DF00DLJM」
Lenovo LOQ Tower 91DF00DLJMは、レノボが販売するゲーミングデスクトップPCです。Amazon.co.jp限定モデルとして、27万3800円で販売されています（11月10日現在）。
AMD Ryzen 7 8745HXとNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載。大容量32GB DDR5メモリと高機能1TB NVMe SSDを採用し、重いゲームのプレイや動画編集も快適にこなせます。
スタイリッシュなルナグレーのタワー筐体には計3基の120mm冷却ファンを備え、熱を効率的に排出。高い基本性能と拡張性を兼ね備えたバランスの良さが特徴です。
「Lenovo LOQ Tower 91DF00DLJM」の特徴
Ryzen 7＆RTX 5060 Ti搭載で高画質ゲームも快適
8コア16スレッドの高性能CPUと最新世代グラフィックスを搭載。最新ゲームやグラフィック重視のタイトルも滑らかに動作します。
32GB大容量メモリと1TB SSDでマルチタスクも安心
高速DDR5 32GBメモリと1TB M.2 SSDを標準装備。複数アプリの同時起動や大型ゲームの保存もストレスなく行えます。
計3基の120mmファンで排熱性を高めたタワーボディ
前面2基と背面1基の120mmファンを配置。優れたエアフロー構造により、長時間ゲームを遊んでも安定したパフォーマンスを維持します。
まとめ：最新ゲームも動画編集もお任せ！
おすすめしたいのは、「レノボの高性能デスクトップ」を求める人です。RTX 5060 TiやRyzen 7を搭載し、最新ゲームから動画編集までこなす十分なスペックを持ちます。
メモリとストレージも余裕たっぷりで、数年は困らないであろうハイスペックな端末です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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