雨風や冷え込み対策にメチャ便利！ ノースフェイスの定番「コンパクトジャケット」

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「コンパクトジャケット」は、ザ・ノース・フェイスが販売するアウターです。Amazon.co.jpでは、Lサイズのブラックが1万1308円（31％オフ）などで販売され、売れています（11月10日現在）。

本製品は、はっ水加工と防風性を備えた軽量シェルジャケットです。コットンライクでナチュラルな風合いのナイロン素材を採用し、急な冷え込みや悪天候に対応できます。

ややゆとりのあるシルエットで中間着とも合わせやすく、付属のスタッフサックに小さく収納して持ち運べるのもポイント。アウトドアから旅先、日常使いまで幅広いシーンでオールシーズン重宝する定番の一着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

はっ水加工と防風性を兼ね備えた軽量ナイロン素材

急な雨や冷たい風を防ぐ機能性を搭載。コットン風のナチュラルな質感で、見た目の風合いと実用性を両立しています。

スタッフサック付属でコンパクトに折りたたんで携行可能

小さくたたんで付属の袋に収納できる携行仕様。バッグに入れて手軽に持ち運べるため、旅先や外出時の寒さ対策に便利です。

重ね着しやすいゆとりあるシルエットと高い汎用性

インナーダウンやフリースを中に着込みやすいゆったり設計。寒暖差に合わせて調整しやすく、年間を通して幅広く活躍します。

まとめ：「寒いな」と感じたらサッと着られる

おすすめしたいのは、「雨風を防ぐアウター」を探している人です。軽量ナイロン素材を使用し、多少の雨や風ならブロックして暖かく過ごせます。

折りたたんでバッグに入れておけば、急な雨や「寒いな」と感じる夕暮れにでもサッと普段着の上に着込めて活躍できます。ぜひ31％オフのこの機会を、お見逃しなく。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。