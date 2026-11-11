メモリー32GBに1TB SSD、しかも有機EL！ Acerの14型ノートPCがかなり魅力的

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Swift Go 14は、Acerの販売するノートパソコンです。Amazon.co.jpではスマイルセール中で、19万3820円（15％オフ）で販売されています（11月11日現在）。

本製品は、インテル Core Ultra 7 258Vと32GBメモリ、1TB SSDを搭載した14型Copilot+ PC準拠ノートPCです。約1.24kgの薄型軽量アルミボディに、DCI-P3 100%対応の美しいWUXGA OLED（有機EL）画面を採用しています。

最大約23.5時間のロングバッテリー駆動やWi-Fi 7、ライティング機能付きタッチパッド、各種インターフェースを備え、出先でのAI活用や業務を快適にサポートします。

Core Ultra 7と32GBメモリでAI処理も高速快適

AI Boost専用エンジン（最大47TOPS）と32GB大容量メモリを搭載。クリエイティブ作業やAI処理をスムーズにこなせます。

色鮮やかで美しい14型WUXGA OLEDディスプレー

DCI-P3 100%とDisplayHDR True Black 500認定の有機ELを採用。深みのある黒と鮮やかな色彩で映像美を楽しめます。

約1.24kgの軽量ボディと最大23.5時間の長時間駆動

薄型軽量なアルミニウムボディでありながらMIL規格準拠の堅牢性を確保。最長約23.5時間のバッテリー駆動で外出時も安心です。

まとめ：薄型軽量でハイパワー！

おすすめしたいのは、「高性能なノートPCを持ち歩く人」です。AI活用可能なハイパワースペックを持ちながら、約1.24kgと薄型軽量。最大23.5時間のバッテリーも持ちます。

また、USBポートのほかHDMI出力やmicroSDカードリーダーも備えており、周辺デバイスとの連携にも隙がありません。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。