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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第372回

メモリー32GBに1TB SSD、しかも有機EL！ Acerの14型ノートPCがかなり魅力的

2026年11月11日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Acer Swift Go 14（14インチ、メモリ32GB、ストレージ1TB）」をチェック！
 

AI活用や業務を快適にこなす1台
「Acer Swift Go 14」

　Swift Go 14は、Acerの販売するノートパソコンです。Amazon.co.jpではスマイルセール中で、19万3820円（15％オフ）で販売されています（11月11日現在）。

　本製品は、インテル Core Ultra 7 258Vと32GBメモリ、1TB SSDを搭載した14型Copilot+ PC準拠ノートPCです。約1.24kgの薄型軽量アルミボディに、DCI-P3 100%対応の美しいWUXGA OLED（有機EL）画面を採用しています。

　最大約23.5時間のロングバッテリー駆動やWi-Fi 7、ライティング機能付きタッチパッド、各種インターフェースを備え、出先でのAI活用や業務を快適にサポートします。

「Acer Swift Go 14」の特徴

Core Ultra 7と32GBメモリでAI処理も高速快適

　AI Boost専用エンジン（最大47TOPS）と32GB大容量メモリを搭載。クリエイティブ作業やAI処理をスムーズにこなせます。

色鮮やかで美しい14型WUXGA OLEDディスプレー

　DCI-P3 100%とDisplayHDR True Black 500認定の有機ELを採用。深みのある黒と鮮やかな色彩で映像美を楽しめます。

約1.24kgの軽量ボディと最大23.5時間の長時間駆動

　薄型軽量なアルミニウムボディでありながらMIL規格準拠の堅牢性を確保。最長約23.5時間のバッテリー駆動で外出時も安心です。

Amazonで「Acer Swift Go 14（14インチ、メモリ32GB、ストレージ1TB）」をチェック！
 

まとめ：薄型軽量でハイパワー！

　おすすめしたいのは、「高性能なノートPCを持ち歩く人」です。AI活用可能なハイパワースペックを持ちながら、約1.24kgと薄型軽量。最大23.5時間のバッテリーも持ちます。

　また、USBポートのほかHDMI出力やmicroSDカードリーダーも備えており、周辺デバイスとの連携にも隙がありません。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。

Amazon.co.jpでチェック

Acer Swift Go 14 AI インテル Core Ultra 7 OLED 光沢 DCI-P3 100% WUXGA 16:10 32GBメモリ 1TB SSD 14インチ 23.5時間駆動 薄型軽量 1.24kg 207万画素 IR Webカメラ Wi-Fi 7 日本語キーボード Copilot＋PC スチームブルー ノートパソコン SFG14-75-A73Z

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