131万円の超高性能ノートPC「MSI Prestige N16 Flip AI+」128GBメモリ＆RTX Spark搭載のモンスタースペック

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Prestige N16 Flip AI+は、MSIが販売する最新のノートPCです。Amazon.co.jpでは131万5027円で販売され、あまりの単価に1台売れるだけでランキングに載ってしまうほどです（11月11日現在）。

本製品は、AI開発やクリエイティブ制作に特化した16型2 in 1ノートPCです。NVIDIA RTX Sparkや128GBの超大容量メモリ、2TB SSDを搭載しています。

360度回転する4K+有機ELディスプレーはペンタッチ操作に対応し、多彩なスタイルで作業が可能。高い堅牢性と薄型軽量ボディ、Wi-Fi 7も備え、高度なローカルAI処理やプロ作業を場所を選ばずこなせます。

高度なAI処理とプロ制作を支える超高性能スペック

NVIDIA RTX Sparkに加え128GBメモリと2TB SSDを搭載。ローカル環境での高度なAI開発や大規模データ処理を強力に後押しします。

360度回転する4K+有機ELディスプレーとペン入力

鮮烈な映像美を誇る4K+有機EL画面を採用。360度回転ヒンジと付属ペンにより、イラスト制作やプレゼンなど自在に使えます。

薄型軽量かつ米軍ミリタリー規格準拠の高い堅牢性

厚さ約16.9mm、重さ約1.9kgの薄型ボディを実現。MIL規格準拠の堅牢性とベイパーチャンバーによる高い冷却性も魅力です。

まとめ：大規模AIをローカルで実行する最強の1台

おすすめしたいのは、「AIを最大限活用したい人」です。最新のチップである「RTX Spark」と128GBという超大容量メモリによって、大規模AIをローカル環境で動かせます。

ディスプレーはペンタッチにも対応し、360度回転でタブレットのように使うことも可能です。最新にして最先端ゆえにお値段もスゴいですが、AI開発や動画編集などを生業とする人にとっては魅力的な1台。ぜひ購入を検討してください。