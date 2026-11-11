Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第370回
最大6台まとめて充電！Ankerの6-in-1電源タップが今だけ26％オフの大特価
2026年11月11日 07時00分更新
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最大6台まとめて充電！
「Anker Nano Charging Station」
Nano Charging Stationは、Ankerの販売する電源タップです。Amazon.co.jpではスマイルセール中で、5190円（26％オフ）で販売され、売れています（11月10日現在）。
本製品は最大67W出力に対応した6-in-1仕様の卓上電源タップ。AC差込口2口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを搭載し、ノートPCやスマートフォンなど最大6台の機器を1台で同時に充電できます。
約19mmの超薄型かつコンパクトなデザインに加え、1.5mの電源コードを備えているため、デスク周辺やベッドサイド、旅行・出張先など場所を選ばずすっきりと設置できます。
「Anker Nano Charging Station」の特徴
これ1台で最大6台の機器をまとめて充電可能な6-in-1
AC差込口2口とUSB-C 2ポート、USB-A 2ポートを搭載。デスク周りの多様なデバイスを1か所でスマートに充電できます。
ノートPCやスマホへスピーディーに給電する最大67W出力
単ポート利用時に最大67Wの高出力を実現。MacBook Proや各種スマートフォンなどへ高速かつ安定した給電が可能です。
厚さ約19mmの超薄型コンパクト設計で持ち運びにも最適
限られたスペースにもすっきり収まる薄型形状。自宅やオフィスでの設置はもちろん、出張や旅行時の持ち歩きにも便利です。
まとめ：旅行先でも大活躍！
おすすめしたいのは、「複数の機器を常時活用している人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常にコンパクトなのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなく、USBを直接繋げれば充電できるので、配線がごちゃつかずスマートになります。
また、出張や旅行先ではコンセントが少なく困りがちですが、本製品があれば手軽に充電口を増やせて大活躍すること間違いなし。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
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