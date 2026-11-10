Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第367回
おサイフケータイ＆2億画素カメラ！シャオミ「REDMI Note 15 Pro」が1万円安い
2026年11月10日 17時00分更新
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高い耐久性が特徴
「REDMI Note 15 Pro」
REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（11月10日現在）。参考価格5万7980円からは約1万円も安いです。
本製品は、第4世代の2億画素超高精細AIカメラと6.83インチ1.5K有機EL画面を搭載。6300mAhの大容量バッテリーは45W急速充電やおすそ分け充電に対応します。
FeliCa（おサイフケータイ）やIP66/IP68防塵防水、頑丈なガラス構造も備え、日常使いから動画・ゲームまで快適に楽しめる1台です。
「REDMI Note 15 Pro」の特徴
2億画素の超高精細AIカメラで感動の描写力
1/1.4インチ大型センサー採用の2億画素メインカメラを搭載。豊富なAI編集機能で思い出を高精細かつ印象的に残せます。
6300mAh大容量バッテリー＆45W急速充電
長寿命な6300mAhバッテリーを搭載。45W急速充電に加え、他の機器へ給電できるリバース充電機能にも対応します。
おサイフケータイ＆IP68防水防塵で日常も安心
FeliCaに対応し、電子マネー決済もスムーズ。高強度ガラスとIP66/IP68の優れた防水防塵設計で水回りでも安心して使えます。
まとめ：普段使いに重宝する万能さ
おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。おサイフケータイ（FeliCa）など日常的に必要な機能はそろっており、防水性や長期間持つバッテリーまで備えています。
高負荷なゲームはやらず、「日常的な機能だけでいい」という人には現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひご検討ください。
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