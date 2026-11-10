このページの本文へ

Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第367回

おサイフケータイ＆2億画素カメラ！シャオミ「REDMI Note 15 Pro」が1万円安い

2026年11月10日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「REDMI Note 15 Pro」をチェック！
 

高い耐久性が特徴
「REDMI Note 15 Pro」

　REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（11月10日現在）。参考価格5万7980円からは約1万円も安いです。

　本製品は、第4世代の2億画素超高精細AIカメラと6.83インチ1.5K有機EL画面を搭載。6300mAhの大容量バッテリーは45W急速充電やおすそ分け充電に対応します。

　FeliCa（おサイフケータイ）やIP66/IP68防塵防水、頑丈なガラス構造も備え、日常使いから動画・ゲームまで快適に楽しめる1台です。

「REDMI Note 15 Pro」の特徴

2億画素の超高精細AIカメラで感動の描写力

　1/1.4インチ大型センサー採用の2億画素メインカメラを搭載。豊富なAI編集機能で思い出を高精細かつ印象的に残せます。

6300mAh大容量バッテリー＆45W急速充電

　長寿命な6300mAhバッテリーを搭載。45W急速充電に加え、他の機器へ給電できるリバース充電機能にも対応します。

おサイフケータイ＆IP68防水防塵で日常も安心

　FeliCaに対応し、電子マネー決済もスムーズ。高強度ガラスとIP66/IP68の優れた防水防塵設計で水回りでも安心して使えます。

Amazonで「REDMI Note 15 Pro」をチェック！
 

まとめ：普段使いに重宝する万能さ

　おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。おサイフケータイ（FeliCa）など日常的に必要な機能はそろっており、防水性や長期間持つバッテリーまで備えています。

　高負荷なゲームはやらず、「日常的な機能だけでいい」という人には現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひご検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note 15 Pro 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 回線対応 ブラック

詳細を見る

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン