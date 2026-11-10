おサイフケータイ＆2億画素カメラ！シャオミ「REDMI Note 15 Pro」が1万円安い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万7436円（18％オフ）で販売され、売れています（11月10日現在）。参考価格5万7980円からは約1万円も安いです。

本製品は、第4世代の2億画素超高精細AIカメラと6.83インチ1.5K有機EL画面を搭載。6300mAhの大容量バッテリーは45W急速充電やおすそ分け充電に対応します。

FeliCa（おサイフケータイ）やIP66/IP68防塵防水、頑丈なガラス構造も備え、日常使いから動画・ゲームまで快適に楽しめる1台です。

2億画素の超高精細AIカメラで感動の描写力

1/1.4インチ大型センサー採用の2億画素メインカメラを搭載。豊富なAI編集機能で思い出を高精細かつ印象的に残せます。

6300mAh大容量バッテリー＆45W急速充電

長寿命な6300mAhバッテリーを搭載。45W急速充電に加え、他の機器へ給電できるリバース充電機能にも対応します。

おサイフケータイ＆IP68防水防塵で日常も安心

FeliCaに対応し、電子マネー決済もスムーズ。高強度ガラスとIP66/IP68の優れた防水防塵設計で水回りでも安心して使えます。

まとめ：普段使いに重宝する万能さ

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。おサイフケータイ（FeliCa）など日常的に必要な機能はそろっており、防水性や長期間持つバッテリーまで備えています。

高負荷なゲームはやらず、「日常的な機能だけでいい」という人には現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひご検討ください。