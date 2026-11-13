Apple Watch以外にもあるんです！ 注目スマートウォッチ特集【2026年秋】 第4回
ファーウェイ・ジャパン「HUAWEI WATCH FIT 5」
俺ならApple Watchよりこれ！2万円台で10日間充電不要な大人気シリーズ最新作が今年も出たぞ！
2026年11月13日 11時00分更新
2026年6月20日に公開された記事を再掲載したものです。
スマートウォッチって、毎日の充電が面倒でいつの間にか使わなくなっていませんか？ Apple Watchユーザーの「睡眠データを取りたいのに充電しなきゃ」という矛盾した悩み、あるあるですよね（俺）。
そんなジレンマをあっさりと解消する大人気シリーズの最新作が、今年も登場しました。なんと2万円台というコスパを維持しながら、機能もしっかりアップデート。シリーズのファンも、初めてスマートウォッチを買う人も納得の仕上がりです。
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【目次】この記事で書かれていること：
HUAWEI WATCH FIT 5を購入する3つのメリット
1）薄くて軽い、画面も明るい
2）約10日間充電不要のロングバッテリー
3）パンダと一緒にストレッチできる機能
購入時に確認したい2つのポイント
1）PROの存在と買い替え時期
2）決済の非対応とiPhoneでの制限
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