エレコム、無線給電センサーなど工場DX技術を先行公開　名古屋スマート工場EXPOに出展

エレコムは、11月25日から11月27日までAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「第9回［名古屋］スマート工場EXPO －AI・DXによる生産効率化展－」に、エレコムグループとして出展する。出展場所はホールEの小間番号N16-52で、展示会場への入場には事前の来場登録が必要だ。製造現場の人手不足、設備老朽化、セキュリティリスクといった課題に向け、「見える、つながる、止まらない。」を掲げた現場DXソリューションを紹介する内容だ。

今回の見どころは、グループ各社の技術を掛け合わせた新ソリューションの先行公開にある。無線給電センサー（レクテナ方式）ソリューションは、マイクロ波ワイヤレス電力伝送技術を用いて電池交換や配線工事の負担を抑える構想だ。OTセキュリティ向けの「Tera-UTM 12」は、産業用プロトコルの命令内容まで検査し、不正なコマンドだけを遮断することで、生産ラインを止めずに守る設計となる。さらに、食品や木材、溶液などの含有量を非破壊・非接触で測定する成分分析センサーのプロトタイプや、過酷な現場向けの「ZEROSHOCKタブレット」10周年モデル、エッジAIプラットフォーム「Qoda（コーダ）」なども披露する予定だ。

加えて、会場では「見える」「つながる」「止まらない」の3つの切り口で、現場課題への対応策を具体的に示す。AIカメラによる侵入検知や滞留検知、デジタルサイネージ「掲示板NEXT」による情報共有と稼働状況の可視化、顔認証コネクトデバイスによる勤怠・入退室管理が並ぶ。通信面では「Wi-Fi HaLow（ヘイロー）」による長距離映像伝送や、工場・施設向けのネットワーク構築を紹介し、障害対策としてはオフラインバックアップソリューションや「ワクチンUSB」によるランサムウェア対策、堅牢タブレットやカスタムPCによる業務継続支援を提案する。

本展示は2026年11月25日から11月27日まで、午前10時から午後5時まで開催される。参考出展のソリューションは仕様や発売時期が変更となる場合があるという。