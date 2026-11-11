エレコム、Apple Watch用ガラスフィルム全7製品　硬度10H・厚さ約0.25mmで1,980円から

エレコムは、Apple Watch用フルカバーガラスフィルム3タイプ全7製品を発売した。価格は1,980円から2,280円となる。画面全体を覆うフルカバー設計に加え、約0.25mmの薄型ガラスを採用し、保護性能と操作感を両立した製品群だ。

今回のラインアップは、指紋が付きにくい「高透明・指紋防止タイプ」、強じんなGorillaガラスを採用した「Gorillaガラスタイプ」、気泡が入りにくくきれいに貼れる「アルミフレーム付きタイプ」の3種で構成される。高透明・指紋防止タイプは46mm、44mm、42mm、40mm向けの4製品、Gorillaガラスタイプは49mm向けの1製品、アルミフレーム付きタイプは44mmと40mm向けの2製品という展開だ。いずれも表面硬度10Hの強化ガラスを採用し、傷や汚れからApple Watchの画面をしっかり保護するという。

特徴は、ガラスフィルムの丈夫さを保ちながら、約0.25mmの薄さで高いタッチ感度を実現した点にある。高透明設計により画質の見え方を損ねにくく、ガラス特有のなめらかな指滑りも確保する。さらに、自己吸着タイプや気泡ゼロタイプを用意し、貼り付けツール、クリーニングクロス、ホコリ取りシールも付属するため、位置合わせをしやすく、初めてでも扱いやすい仕様だという。なお、Apple Watch本体を完全に保護するものではなく、ケースとの併用可否や画面個体差による浮きには注意が必要だ。