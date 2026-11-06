厚さ14mm・約230gで持ち運べる！ ロジテックの外付けブルーレイドライブ、USB-C／A対応

ロジテックINAソリューションズは、ポータブルブルーレイドライブ「LBD-PUF6U3CVBK」を11月6日に発売する。価格はオープン価格。発売記念として、11月6日から11月13日9時59分まで、対象店舗で10%OFFクーポンキャンペーンを実施するという。

LBD-PUF6U3CVBKは、BD、DVD、CDの読み込みと書き込みに対応するほか、動画再生、データ保存、動画編集用ソフトをダウンロードして利用できる多機能モデル。市販のBD・DVDビデオや、写真・動画の大容量保存に対応し、BD-R XLや長期保存向けのM-DISCへの書き込みも可能だ。Windows向けには、動画再生用のsMedio True BD SE for Logitec、データ保存用のCyberLink Power2Go for BD、動画編集用のCyberLink PowerDirector for BDを無償ダウンロードで用意するという。

接続面ではUSB Type-CとUSB-Aの双方に対応し、USB Type-C－USB Micro-BケーブルとUSB-A－USB Micro-Bケーブルを各1本付属する。USB 5Gbpsに対応しているため、一般的なノートパソコンやデスクトップPCでも扱いやすい構成だ。サイズはおよそ幅133×奥行142×高さ14mm、重量はおよそ230gとなる。薄型軽量で持ち運びやすく、ドライブ非搭載のパソコンでも外付けの光学ドライブとして活用しやすい。

電源はUSBバスパワーで動作するが、給電不足に備えてACアダプターとUSB電源補助Y字ケーブルも標準付属する。対応OSはWindows 11、macOS 11から15および26、chromeOSだが、付属ソフトはWindows向けとなる。なお、UHD BDの再生には非対応で、macOSでは一部のディスク再生や書き込みに制限があるという。製品はブラックの1色展開で、保証期間は購入日から3ヵ月。