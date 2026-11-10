ファミマに「氣志團福袋」4649円が初登場！ 限定グッズ4種＋5000円相当のクーポン付き

ファミリーマートは、ファミマオンラインにて「氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋」の抽選申し込みを受け付けています。価格は4649（ヨロシク）円で、2027年1月1日から受け取れます。

氣志團のメジャーデビュー25周年とファミリーマートの創立45周年を記念した初のコラボレーション福袋です。

氣志團メンバーが監修した4種類の限定オリジナルグッズに加え、全国のファミリーマート店舗で使える2500円相当のファミペイクーポンと、ファミマオンラインで使える2500円相当のクーポンがセットになっています。

クーポンの合計金額は5000円相当で、福袋の販売価格を上回ります。

氣志團メンバー監修の限定グッズがセットになった

「ファミマの氣志團福袋」抽選受付中

限定グッズは、今回のコラボレーションのために描き下ろした氣志團メンバーのシルエットイラストや、氣志團らしい遊び心を取り入れたデザインが特徴です。

▲もちもちクッション 約300×300mm

「もちもちクッション」は、バーコード風のデザインをあしらったクッションです。数字の羅列には、懐かしのポケベルをヒントにした氣志團からのメッセージが隠されています。

▲生徒手帳風メモ帳 約78×108mm

「生徒手帳風メモ帳」は、「不破魅魔付属氣志團高等学校」の生徒手帳をモチーフにしたメモ帳です。背表紙には、氣志團メンバーが監修した10の校訓が書かれています。

▲ステンレスタンブラー

「ステンレスタンブラー」は、保温・保冷機能付きの約直径87×高さ110mmのタンブラーです。氣志團のシルエットとロゴをデザインしています。

▲めじるしアクリルチャーム 約55×40mm

「めじるしアクリルチャーム」は、シリコンリング付きのチャームです。ビニール傘の持ち手やペットボトル、ポーチ、バッグのファスナーなどに取り付けられます。

イラストには、氣志團メンバーがファミリーマートの「生コッペパン（焼きそば）」と「生コッペパン（たまご）」を手に持つ姿を描いています。

▲デジタルクーポン

デジタルクーポンは、ファミリーマートの店頭で使える2500円相当のファミペイクーポンと、ファミマオンラインで使える2500円相当のクーポンの2種類です。

【1】店頭で使える2500円相当のファミペイクーポン

利用期間：2027年1月1日～3月31日

・ファミチキ/ファミチキ（レッド） 200円引き 5枚

・おむすび各種 100円引き 5枚

・ファミマルスイーツ各種 100円引き 5枚

・ファミマルベーカリー各種 100円引き 5枚

【2】ファミマオンラインで使える2500円相当のクーポン

利用期間：2027年1月1日～5月31日

・ファミマオンライン商品500円引き 5枚

■氣志團×ファミリーマート 新年4649福袋 申込概要

価格：4649円

抽選申込期間：11月23日23時59分まで

当選結果通知日：11月25日 ※順次メールにて連絡

商品受取日：2027年1月1日10時～1月14日23時59分

抽選申込：専用ページにて受付

新年は氣志團グッズと一緒に！

もちもちクッションやステンレスタンブラーなど、普段使いできるアイテムから遊び心たっぷりのグッズまで詰まったコラボ福袋です。

グッズに5000円相当のクーポンが付いて価格は4649円というのもうれしいですね。氣志團ファンはもちろん、お正月のお買い物をおトクに楽しみたい人も注目の内容です。

抽選受付は11月23日までなので、気になる人は早めに申し込んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年11月6日

・終了日：2026年11月23日

※価格は税込み表記です。