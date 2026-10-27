あの「フルーチェ」がアイスに！ ファミマ初コラボ、ぷるぷるデザートの新しい姿

ファミリーマートは10月27日、ハウス食品のロングセラー商品「フルーチェ」とコラボした「フルーチェアイスバー イチゴ」を全国の店舗で発売します。
ファミマ初「フルーチェアイスバー」が登場！
ハウス食品の「フルーチェ」といえば、牛乳と混ぜるだけで作れる、ぷるぷる食感のデザート。今回、ファミリーマートのアイスとして初めて「フルーチェ」とコラボしました。
▲フルーチェアイスバー イチゴ 218円
フルーチェのイチゴ味を2層仕立てのバーアイスで表現した商品。
内側のアイスをすっきりとした後味のいちご牛乳アイスでコーティング。牛乳を主原料としたアイスに、フルーチェベースといちご果汁、いちご果肉を加えることで、フルーチェのような味わいをイメージしたといいます。
「飲むフルーチェ」も同時発売！
実は「フルーチェ」、過去にもアイスバーとして商品化されたことがあります。今回のファミマ限定商品では、いちご果肉を加えた2層仕立てで、あのおなじみの味を楽しめるそう。どんな仕上がりなのか気になりますね。
なお、いちご果肉が入った「飲むフルーチェ」も同日より販売開始されます。こちらは、2025年6月にファミマで登場した商品を、生クリームを配合したミルクリッチな味わいにリニューアルしたものです。
▲のむフルーチェ イチゴ 288円
フルーチェのイチゴ味をイメージしたチルドカップ飲料です。ゴロゴロとしたいちご果肉が入り、とろっとした食感といちごのフルーティな味わいを楽しめるといいます。無果汁で果肉は8％。
どちらも数量限定のため、気になる人はファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月27日
※価格は税込み表記です。
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