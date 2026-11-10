【本日発売】ファミマに全12種の力士カード付き「大相撲せんべい」登場、これは集めたい！

ファミリーマートは11月10日、力士カード付きの「大相撲せんべい」を全国の店舗で順次発売します。

11月8日～22日の期間に開催する大相撲十一月場所（九州場所）に合わせた商品で、横綱や大関をはじめとする幕内力士の限定カード全12種類が付属します。

人気力士のカードが付いた「大相撲せんべい」が登場

▲大相撲せんべい 291円

サラダ味のせんべいに、幕内力士のカードが付いた商品です。カードは全12種類で、大の里関、豊昇龍関のカード2種類のほか、琴櫻関、霧島関、熱海富士関のオフショット3種類を用意します。

ノーマルカードは安青錦関、琴櫻関、霧島関、などの7種類です。土俵外での表情を捉えたオフショットも含め、全種類のコンプリートを目指して楽しめます。

■内容（全12種）

レア（2種）：大の里関、豊昇龍関

オフショット（3種）：琴櫻関、霧島関、熱海富士関

ノーマル（7種）：安青錦関、琴櫻関、霧島関、熱海富士関、義ノ富士関、琴勝峰関、王鵬関

推し力士のカードを引き当てたい！

大相撲ファンはもちろん、力士の普段とは違う表情を見てみたい人にも気になる今回の商品。どのカードが入っているか、開封する瞬間も楽しみですね。

大の里関や豊昇龍関のレアカードを狙うもよし、オフショットを集めるもよし。十一月場所の観戦気分を盛り上げるおやつとして、ファミリーマートで探してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年11月10日

※価格は税込み表記です。