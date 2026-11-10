【11月11日限定】ファミマで100円引きクーポン3枚配信！ メロンパンは140円→40円に

ファミリーマートは、11月11日限定で使える、対象商品が100円引きになるクーポンを3枚配信しています。
クーポン利用で例えば、「ファミマ・ザ・メロンパン」は通常140円→40円に、「にごりの旨味 緑茶 600ml」は通常129円→29円に。3枚使えば300円もオトクになる太っ腹な企画。1日限定です！
11月11日限定
メロンパンが40円、お茶は29円に！
クーポンはファミリーマートの公式アプリ「ファミペイ」にて配信。11月11日限定で利用でき、対象商品が100円引きになります。
1人につき3枚配信。対象商品は、ファミマルのお茶・紅茶・ティー各600ml、ファミマルベーカリー各種、対象の日用品などです。
クーポン配信期間：11月1日～11日
クーポン利用期間：11月11日0時～23時59分
※クーポンは1枚につき1人1回まで利用できます。
※他のセール・割引券などとの併用はできません。
※一部対象外の店舗・商品があります。
ゲームに当たると買い物金額相当のポイントがもらえる！
また、11月11日はファミペイを提示して税込111円以上の買い物をすると、ファミペイゲームの挑戦権がもらえます。
ゲームに当たると、買い物金額と同額相当の期間限定ファミマポイントを進呈。さらに、ゲームに2回以上挑戦した人の中から抽選で111人に、1000円相当の期間限定ファミマポイントが当たります。ゲームの挑戦権は11月11日の買い物で獲得でき、11月13日まで利用できます。
100円引き×3枚はうれしい！
クーポン利用でメロンパンが40円、お茶が29円になるとは、かなりお値打ち！
11月11日だけのお得なチャンス。ファミペイを使っている人はお忘れなく！
※価格は税込み表記です。
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