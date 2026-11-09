ヘッドセットは軽さが最重要！ わずか210gのTURTLE BEACH「Recon 50」がタイムセールで1980円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセット「Recon 50」が販売中だ。参考価格は2980円だが、スマイルセールにより34％オフの1980円で購入できる（11月9日時点）。

本製品は、PCや家庭用ゲーム機、モバイルなどに対応する有線ゲーミングヘッドセット。40mmのネオジムドライバーのほか、約210gのオーバーイヤーデザイン、インラインコントロール、着脱式高感度マイクなどが特徴だ。

安価な有線ゲーミングヘッドセットが欲しい人に◎

ユーザーレビューを見ると、"価格の割にはなかなか良い製品／有線ならこれで問題なさそう／音に厚みがある"といった声が寄せられている。現時点では34％オフのセール価格で購入可能だ。安価なゲーミングヘッドセットが欲しい人、有線派の人は本製品を早めにチェックしてみては？