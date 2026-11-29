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Void Gamingのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Void Gamingのゲームコントローラー「Void Gaming GENESIS」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、ブラックフライデー先行セールにより10％オフの1万1682円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。8000Hzポーリングレートへの対応、安定したTMRスティック、10個の追加ボタン、カスタマイズできる専用Webツール、握りやすい形状などが特徴だ。

完成度が高いと好評のゲームコントローラーが10％オフ

ユーザーレビューを見ると、"一言で言えば神コン／軽い・多ボタン・良い品質／完成度が高い"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。過去1ヵ月で2000点以上購入された本製品が気になった人、完成度の高いゲームコントローラーを求めている人にオススメできる。