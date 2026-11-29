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Lenovoの15.3型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.3型ゲーミングノートPC「LOQ 15AHP11」が販売中だ。参考価格は33万8800だが、ブラックフライデー先行セールにより35％オフの21万9800円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 250」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.3型ゲーミングノートPC。メモリーは24GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWUXGA（1920×1200ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

33万円相当のRTX 5060搭載モデルが21万9800円!?

RTX 5060や165Hzリフレッシュレート、24GBメモリー、1TBストレージなど、必要十分なスペックが魅力の本製品。現時点では35％オフのセール価格で買えるので、気になった人は早めにチェックしてほしい。