Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第983回
「どうせなら良いものを」派はこれ。FPSガチ勢向けコントローラーがブラックフライデー先行セールで15％オフ
2026年11月29日 13時30分更新
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GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラー「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」が販売中だ。参考価格は1万5999円だが、ブラックフライデー先行セールにより15％オフの1万3599円で購入できる（11月28日時点）。
本製品は、FPSトレーニングソフトウェア「Aimlabs」とコラボしたワイヤレスゲーミングコントローラー。有線、2.4GHz無線ともに8000Hzポーリングレートに対応するほか、ドリフト防止と高耐久のTMRスティック、ホール効果アナログトリガーとマイクロスイッチトリガーなどが特徴だ。
Aimlabsとコラボしたeスポーツ向けモデルが15％オフ
ユーザーレビューを見ると、"性能は最強クラスといっても過言ではない／最高にして最強／純正コントローラーよりも使いやすい"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で購入可能だ。eスポーツに特化したゲーミングコントローラーが欲しい人、純正以上の性能を求めている人にオススメできる。
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