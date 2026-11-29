※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ベンキュージャパンの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX251」が販売中だ。参考価格は3万円だが、ブラックフライデー先行セールにより41％オフの1万7800円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）の解像度を採用する24.5型ゲーミングディスプレー。220Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度、残像の軽減機能、鮮やかさの調整機能などが特徴だ。

220Hz駆動のゲーミングディスプレーが2万円未満

ユーザーレビューを見ると、"画質がきれい／買ってよかった／非常に素晴らしい"といった声が寄せられている。現時点では41％オフのセール価格で購入可能だ。高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを2万円未満で手に入れたい人にオススメできる。