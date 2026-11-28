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Lenovoの17.3型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの17.3型ゲーミングノートPC「Lenovo LOQ 17IRX10」が販売中だ。過去価格は35万9800円だが、ブラックフライデー先行セールにより28％オフの25万9800円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した17.3型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060搭載ゲーミングノートが10万円オフ！

ユーザーレビューを見ると、"十分すぎる性能／安く買えてラッキー／存在感・重厚感がすごい"といった声が寄せられている。現時点では28％オフのセール価格で購入可能だ。10万円オフになった本製品が気になった人は、セール期間中に購入してみては？