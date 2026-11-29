Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第989回
1万2980円で240Hz/0.5msのFPS向けゲーミングディスプレー販売中！【ブラックフライデー先行セール】
2026年11月29日 17時00分更新
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Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「SE2426HG」が販売中だ。過去価格は1万8980円だが、ブラックフライデー先行セールにより32％オフの1万2980円で購入できる（11月28日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。240Hzのリフレッシュレート、0.5msの応答速度、超薄型ベゼルなどが特徴だ。
240Hz・0.5msのコスパモデルが32％オフのセール中
ユーザーレビューを見ると、"値段以上の製品／Dellが好きになってきた／ゲームだけでなく普段使いにもアリ"といった声が寄せられている。過去1ヵ月で1000点以上購入された本製品。現時点では32％オフのセール価格で買えるので、高リフレッシュレートのディスプレーを探している人にオススメできる。
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