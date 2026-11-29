※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GIGABYTEの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの16型ゲーミングノートPC「GIGABYTE AERO X16」が販売中だ。過去価格は34万円だが、ブラックフライデー先行セールにより25％オフの25万4800円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen AI 7 350」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060搭載のゲーミングノートが25％オフ

ユーザーレビューを見ると、"画面の見やすさと処理の速さで作業が捗る／品質面で安心できる／クリエイター向けPCを探している人にもオススメできる"といった声が寄せられている。現時点では25％オフのセール価格で購入可能だ。30万円未満のゲーミングノートPCを探している人にオススメできる。