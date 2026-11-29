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GameSirの有線ゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲーミングコントローラー「GameSir Tarantula 8K PC」が販売中だ。過去価格は1万2999円だが、ブラックフライデー先行セールにより10％オフの1万1699円で購入できる（11月28日時点）。

本製品はPC向けの有線ゲームコントローラー。8000Hzポーリングレートや0.5msの超低遅延、ドリフトを抑制するTMRスティック、ホール効果トリガー＆マイクロスイッチトリガーの切り替え、6軸ジャイロセンサー、約180gの軽量設計などが特徴だ。

8K対応の有線コントローラーが10％オフ

ユーザーレビューを見ると、"欠点の少ないゲームコントローラー／とても使いやすい／軽いから長時間使っても疲れない"といった声が寄せられている。過去1ヵ月で1000点以上購入された本製品は、現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。8000Hzポーリングレートに対応するゲームコントローラーが欲しい人、無線よりも有線が好みな人はチェックしてみては？