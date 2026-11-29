Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第992回
PS5もブラックフライデー対象！ 日本語専用＋1万3000円ぶんのストアチケットのセット品が先行セールで4％オフ
2026年11月29日 17時45分更新
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PS5日本語専用＋1万3000円ぶんのストアチケットをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + プレイステーション ストアチケット 10,000+3,000円(オンラインコード) セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万8000円だが、ブラックフライデー先行セールにより4％オフの6万5000円で購入できる（11月28日時点）。
本製品は、日本語専用のPlayStation 5デジタル・エディションと、1万円＋3000円の計1万3000円ぶんのプレイステーション ストアチケットのセット品。
ゲームソフト代込みのPS5セット品がセール中
本体を買ってすぐにダウンロード専用ソフトを購入できるのが魅力。現時点では4％オフのセール価格で購入できるので、GTA6を遊びたい人にオススメだ。
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