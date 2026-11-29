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PS5日本語専用＋1万3000円ぶんのストアチケットをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + プレイステーション ストアチケット 10,000+3,000円(オンラインコード) セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万8000円だが、ブラックフライデー先行セールにより4％オフの6万5000円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、日本語専用のPlayStation 5デジタル・エディションと、1万円＋3000円の計1万3000円ぶんのプレイステーション ストアチケットのセット品。

ゲームソフト代込みのPS5セット品がセール中

本体を買ってすぐにダウンロード専用ソフトを購入できるのが魅力。現時点では4％オフのセール価格で購入できるので、GTA6を遊びたい人にオススメだ。